Рейтинг@Mail.ru
Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html
Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений
Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений - РИА Новости, 14.11.2024
Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений
Охотники на БПЛА 1430-го гвардейского полка Вооруженных сил России смогли кардинально поменять ситуацию с атаками украинских FPV-дронов на транспорт и живую... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:04
2024-11-14T04:04
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_cce3b8e9519e92feac34b6464accf278.jpg
ТОКМАК (Запорожская обл.), 14 ноя – РИА Новости. Охотники на БПЛА 1430-го гвардейского полка Вооруженных сил России смогли кардинально поменять ситуацию с атаками украинских FPV-дронов на транспорт и живую силу ВС РФ по дорогам следования на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным "Кот". "Прикрываем караваны, дороги наших ребят. Чтобы они нормально доехали, отработали и вернулись. Целыми и невредимыми. Здесь огромная ответственность. Ситуация изменилась кардинально. Мы им не даем даже подлететь, они пытаются извертеться, искрутиться, облететь, но наши ребята их ловят. Если бы этой группы не было, не знаю. Много сбитых FPV, они могли кого-нибудь покалечить из наших. Эти группы необходимы", - рассказал "Кот". Он добавил, что по маршруту следования транспорта находятся несколько групп, которые дублируют друг друга. Они вооружены и снабжены всем необходимым для борьбы с вражескими БПЛА. В случае, если теряется связь между бойцами, каждая пара действует самостоятельно с учетом ситуации, понимая, что противник "глушит" каналы связи.
https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_03236aa0f56d1921f4690705970186f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений

Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК (Запорожская обл.), 14 ноя – РИА Новости. Охотники на БПЛА 1430-го гвардейского полка Вооруженных сил России смогли кардинально поменять ситуацию с атаками украинских FPV-дронов на транспорт и живую силу ВС РФ по дорогам следования на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным "Кот".
"Прикрываем караваны, дороги наших ребят. Чтобы они нормально доехали, отработали и вернулись. Целыми и невредимыми. Здесь огромная ответственность. Ситуация изменилась кардинально. Мы им не даем даже подлететь, они пытаются извертеться, искрутиться, облететь, но наши ребята их ловят. Если бы этой группы не было, не знаю. Много сбитых FPV, они могли кого-нибудь покалечить из наших. Эти группы необходимы", - рассказал "Кот".
Каменка-Днепровская - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области
11 ноября, 16:58
Он добавил, что по маршруту следования транспорта находятся несколько групп, которые дублируют друг друга. Они вооружены и снабжены всем необходимым для борьбы с вражескими БПЛА. В случае, если теряется связь между бойцами, каждая пара действует самостоятельно с учетом ситуации, понимая, что противник "глушит" каналы связи.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала