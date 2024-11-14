https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html

Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений

Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений - РИА Новости, 14.11.2024

Охотники на БПЛА перевернули ситуацию с дронами ВСУ на одном из направлений

Охотники на БПЛА 1430-го гвардейского полка Вооруженных сил России смогли кардинально поменять ситуацию с атаками украинских FPV-дронов на транспорт и живую... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T04:04

2024-11-14T04:04

2024-11-14T04:04

специальная военная операция на украине

россия

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 14 ноя – РИА Новости. Охотники на БПЛА 1430-го гвардейского полка Вооруженных сил России смогли кардинально поменять ситуацию с атаками украинских FPV-дронов на транспорт и живую силу ВС РФ по дорогам следования на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным "Кот". "Прикрываем караваны, дороги наших ребят. Чтобы они нормально доехали, отработали и вернулись. Целыми и невредимыми. Здесь огромная ответственность. Ситуация изменилась кардинально. Мы им не даем даже подлететь, они пытаются извертеться, искрутиться, облететь, но наши ребята их ловят. Если бы этой группы не было, не знаю. Много сбитых FPV, они могли кого-нибудь покалечить из наших. Эти группы необходимы", - рассказал "Кот". Он добавил, что по маршруту следования транспорта находятся несколько групп, которые дублируют друг друга. Они вооружены и снабжены всем необходимым для борьбы с вражескими БПЛА. В случае, если теряется связь между бойцами, каждая пара действует самостоятельно с учетом ситуации, понимая, что противник "глушит" каналы связи.

https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html

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