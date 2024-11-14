https://ria.ru/20241114/bespilotnik-1983713505.html
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника в Курской области
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника в Курской области - РИА Новости, 14.11.2024
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника в Курской области
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте против боевиков ВФУ, нанесших удар в Курской области с помощью беспилотника, в результате чего... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:51
2024-11-14T12:51
2024-11-14T12:51
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте против боевиков ВФУ, нанесших удар в Курской области с помощью беспилотника, в результате чего пострадал мужчина, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 6 августа боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники, находясь в населенном пункте Курской области, с помощью беспилотника с прикреплённым к нему взрывным устройством нанесли удар по легковому автомобилю и находящемуся рядом с ним мирному жителю. В результате мужчина был ранен, а автомобиль получил механические повреждения. Российскими следователями будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20241114/lnr-1983708201.html
https://ria.ru/20241112/dnr-1983333225.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника в Курской области
СК возбудил дело о теракте против боевиков, атаковавших Курскую область дроном