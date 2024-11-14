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В Белоруссии завершили расследование атаки дрона на базу ОМОН в 2021 году - РИА Новости, 14.11.2024
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02:01 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/belorussiya-1983640023.html
В Белоруссии завершили расследование атаки дрона на базу ОМОН в 2021 году
В Белоруссии завершили расследование атаки дрона на базу ОМОН в 2021 году - РИА Новости, 14.11.2024
В Белоруссии завершили расследование атаки дрона на базу ОМОН в 2021 году
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в порядке заочного производства завершил расследование уголовного дела об атаке в сентябре 2021 года дрона на базу... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:01
2024-11-14T02:01
белоруссия
минск
украина
александр лукашенко
в мире
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в порядке заочного производства завершил расследование уголовного дела об атаке в сентябре 2021 года дрона на базу ОМОН в Минске. "Следственным управлением управления СК по городу Минску в порядке специального (заочного – ред.) производства окончено уголовное дело в отношении террористов из организации "Супраціў" ("Сопротивление" - ред.) Павла Кулаженко и Виталия Потехина", - говорится в сообщении на сайте организации. Отмечается, что фигуранты дела, в зависимости от роли и действий каждого из них, привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступлений по ряду уголовных статей, включая "акт терроризма, совершенный организованной группой" и покушение на повторный теракт, создание организации для осуществления террористической деятельности, руководство и участие в организации, которая признана террористической, содействие экстремистской деятельности, заговор с целью захвата власти, незаконные действия в отношении предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых, общая стоимость которого составляет около 240 тысяч белорусских рублей (около 71,6 тысячи долларов). "Следствием установлено, что Кулаженко, возглавляя экстремистское формирование "Буслы ляцяць" ("Аисты летят" - ред.), присоединился к заговорщикам, которые хотели осуществить в Беларуси военный переворот, предусматривающий убийство главы государства и ряда высших должностных лиц. Когда преступный план Зенковича, Федуты (задержаны в 2021 году и приговорены к 11 и 10 годам колонии – ред.) и иных его участников был пресечен сотрудниками КГБ, заграничные "лидеры оппозиции" решили изменить тактику борьбы за власть", - говорится в сообщении. Согласно ему, была создана террористическая организация "Сопротивление" с целью совершения терактов, одним из которых стала атака дрона на базу ОМОН ГУВД Мингорисполкома. "Установлен исполнитель теракта, организованного 25 сентября 2021 года. Потехин, вступив в ряды террористов, &lt;…&gt; при содействии неосведомленных контрабандистов переместил из Украины дрон с большой грузоподъемностью и на протяжении нескольких месяцев готовился к реализации преступного плана. В ночное время на территории своего участка в Минском районе обвиняемый экспериментировал с составом зажигательной смеси и тренировался управлять беспилотником. Чтобы повысить шансы на успех, он модернизировал летательный аппарат, установив устройство сброса груза и видеокамеру", - говорится в сообщении. По данным СК, с помощью беспилотника обвиняемый сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН. "После совершения теракта Потехин спрятал дрон в тайник для передачи другому участнику преступной организации и покинул территорию Беларуси. Однако беспилотник попал не в руки очередного террориста, а к оперативникам", - говорится в сообщении. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20241113/polsha-1983522818.html
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981936318.html
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белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, в мире, омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Белоруссия, Минск, Украина, Александр Лукашенко, В мире, ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белоруссии завершили расследование атаки дрона на базу ОМОН в 2021 году

СК Белоруссии: завершено расследование атаки в 2021 году БПЛА на базу ОМОН

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьЗдание Следственного комитета Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь . Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в порядке заочного производства завершил расследование уголовного дела об атаке в сентябре 2021 года дрона на базу ОМОН в Минске.
"Следственным управлением управления СК по городу Минску в порядке специального (заочного – ред.) производства окончено уголовное дело в отношении террористов из организации "Супраціў" ("Сопротивление" - ред.) Павла Кулаженко и Виталия Потехина", - говорится в сообщении на сайте организации.
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Отмечается, что фигуранты дела, в зависимости от роли и действий каждого из них, привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступлений по ряду уголовных статей, включая "акт терроризма, совершенный организованной группой" и покушение на повторный теракт, создание организации для осуществления террористической деятельности, руководство и участие в организации, которая признана террористической, содействие экстремистской деятельности, заговор с целью захвата власти, незаконные действия в отношении предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых, общая стоимость которого составляет около 240 тысяч белорусских рублей (около 71,6 тысячи долларов).
"Следствием установлено, что Кулаженко, возглавляя экстремистское формирование "Буслы ляцяць" ("Аисты летят" - ред.), присоединился к заговорщикам, которые хотели осуществить в Беларуси военный переворот, предусматривающий убийство главы государства и ряда высших должностных лиц. Когда преступный план Зенковича, Федуты (задержаны в 2021 году и приговорены к 11 и 10 годам колонии – ред.) и иных его участников был пресечен сотрудниками КГБ, заграничные "лидеры оппозиции" решили изменить тактику борьбы за власть", - говорится в сообщении. Согласно ему, была создана террористическая организация "Сопротивление" с целью совершения терактов, одним из которых стала атака дрона на базу ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
"Установлен исполнитель теракта, организованного 25 сентября 2021 года. Потехин, вступив в ряды террористов, <…> при содействии неосведомленных контрабандистов переместил из Украины дрон с большой грузоподъемностью и на протяжении нескольких месяцев готовился к реализации преступного плана. В ночное время на территории своего участка в Минском районе обвиняемый экспериментировал с составом зажигательной смеси и тренировался управлять беспилотником. Чтобы повысить шансы на успех, он модернизировал летательный аппарат, установив устройство сброса груза и видеокамеру", - говорится в сообщении.
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По данным СК, с помощью беспилотника обвиняемый сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН. "После совершения теракта Потехин спрятал дрон в тайник для передачи другому участнику преступной организации и покинул территорию Беларуси. Однако беспилотник попал не в руки очередного террориста, а к оперативникам", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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