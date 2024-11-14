https://ria.ru/20241114/bas-1983815790.html

Резидентам центра БАС в Ярославской области выделено 50 млн руб

Резидентам центра БАС в Ярославской области выделено 50 млн руб - РИА Новости, 14.11.2024

Резидентам центра БАС в Ярославской области выделено 50 млн руб

Два проекта резидентов научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ярославской области будут профинансированы на сумму 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:26

2024-11-14T18:26

2024-11-14T18:26

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Два проекта резидентов научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ярославской области будут профинансированы на сумму 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Резиденты научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ярославской области победили во всероссийском отборе Минпромторга. Авторам двух проектов на реализацию выделена государственная субсидия. Общий объем финансирования составит около 50 миллионов рублей", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что победа в федеральном отборе проектов – результат большой работы целой команды высококлассных специалистов. "Их достижения направлены на решение важных задач во всех ключевых сферах, консолидацию ресурсов для наращивания научно-производственной базы региона, а также безопасности страны в целом", - подчеркнул Евраев. Министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, конкретизировал - правительство Ярославской области одним из первых включилось в работу по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы", инициированному президентом Владимиром Путиным. По мнению Юнусова, в регионе есть необходимые для этого научные, производственные и кадровые ресурсы. Уже реализуется программа, разработанная правительством региона, по развитию беспилотной авиации на период до 2030 года, подчеркнул Юнусов. Центр, созданный по поручению губернатора Михаила Евраева, объединяет органы власти, индустриальных партнеров, разработчиков программного обеспечения, высокотехнологичный бизнес, научно-образовательные площадки, заказчиков и пользователей беспилотных авиационных систем, уточняют в правительстве региона. Учредителем выступает областное министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития.

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983777281.html

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)