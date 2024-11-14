https://ria.ru/20241114/bajden-1983684145.html

Байден и Трамп обсудили ситуацию с заложниками в Газе, пишет Axios

Байден и Трамп обсудили ситуацию с заложниками в Газе, пишет Axios - РИА Новости, 14.11.2024

Байден и Трамп обсудили ситуацию с заложниками в Газе, пишет Axios

Президент США Джо Байден и победивший на выборах главы государства Дональд Трамп обсудили в среду на встрече в Белом доме проблему с заложниками, удерживаемыми... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:51

2024-11-14T10:51

2024-11-14T10:51

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и победивший на выборах главы государства Дональд Трамп обсудили в среду на встрече в Белом доме проблему с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа, и выразили намеренность совместно решить её до 20 января 2025 года, дня инаугурации Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "В среду Байден провёл в Овальном кабинете полуторачасовую встречу с семьями американских заложников, удерживаемых в секторе Газа... Байден заявил семьям, что он и Трамп согласны с тем, что проблема с заложниками является неотложной и что они хотят попытаться решить её до 20 января", - говорится в сообщении. По данным портала, Байден в ходе встречи в среду обратился к Трампу с просьбой о проведении совместной с ним работы по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Портал пишет, что Байден хочет использовать оставшиеся два месяца своего пребывания у власти для преодоления "затянувшегося тупика в переговорах" по сделке, а Трамп, вероятно, хотел бы, чтобы ко дню его инаугурации количество кризисов уменьшилось. Как сообщили порталу источники, семьи американских заложников запросили встречи со многими недавно назначенными членами администрации Трампа, чтобы заставить их немедленно заняться этим вопросом. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html

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