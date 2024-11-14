Российские войска уничтожили машину с украинскими военными
Группировка "Север" сбросами боеприпасов с БПЛА уничтожила авто с солдатами ВСУ
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" сбросами боеприпасов с беспилотника уничтожили автомобиль с украинскими солдатами, двигавшийся на позиции в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ
Перемещение автомобиля с личным составом ВСУ выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотника. Машина в районе лесополосы следовала на свои позиции в приграничном районе Курской области.
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"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА, умело управляя дроном с системой сброса боеприпасов, точным попаданием уничтожил автомобиль боевиков ВСУ, сорвав проведение ротации. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение автомобиля противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ. Видно, как падают боеприпасы, после чего происходят многочисленные взрывы.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.