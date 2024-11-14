Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили машину с украинскими военными - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/avto-1983825352.html
Российские войска уничтожили машину с украинскими военными
Российские войска уничтожили машину с украинскими военными - РИА Новости, 14.11.2024
Российские войска уничтожили машину с украинскими военными
Военнослужащие группировки "Север" сбросами боеприпасов с беспилотника уничтожили автомобиль с украинскими солдатами, двигавшийся на позиции в курском... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:56
2024-11-14T18:56
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983799366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f3716ed9496e7187857273c8abbb88b.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" сбросами боеприпасов с беспилотника уничтожили автомобиль с украинскими солдатами, двигавшийся на позиции в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ Перемещение автомобиля с личным составом ВСУ выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотника. Машина в районе лесополосы следовала на свои позиции в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА, умело управляя дроном с системой сброса боеприпасов, точным попаданием уничтожил автомобиль боевиков ВСУ, сорвав проведение ротации. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение автомобиля противника", - говорится в сообщении. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ. Видно, как падают боеприпасы, после чего происходят многочисленные взрывы. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение машины с солдатами ВСУ группировкой "Север"
Группировка "Север" сбросами боеприпасов с беспилотника уничтожила машину с солдатами ВСУ, сообщили в Минобороны России, показав кадры
2024-11-14T18:56
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983799366_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1636522cde7a9c76cefffc1ef7395a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили машину с украинскими военными

Группировка "Север" сбросами боеприпасов с БПЛА уничтожила авто с солдатами ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" сбросами боеприпасов с беспилотника уничтожили автомобиль с украинскими солдатами, двигавшийся на позиции в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ
Перемещение автомобиля с личным составом ВСУ выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотника. Машина в районе лесополосы следовала на свои позиции в приграничном районе Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА, умело управляя дроном с системой сброса боеприпасов, точным попаданием уничтожил автомобиль боевиков ВСУ, сорвав проведение ротации. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение автомобиля противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ. Видно, как падают боеприпасы, после чего происходят многочисленные взрывы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Вчера, 10:52
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала