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Оторваться от земли: чем необычно шоу "Антигравитация" - РИА Новости, 14.11.2024
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15:32 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/antigravitatsiyashou-1982427700.html
Оторваться от земли: чем необычно шоу "Антигравитация"
Оторваться от земли: чем необычно шоу "Антигравитация" - РИА Новости, 14.11.2024
Оторваться от земли: чем необычно шоу "Антигравитация"
Шоу "Антигравитация" объединило разные жанры: от акробатики до высоких технологий. Благодаря мастерству артистов и современным технологиям авторам проекта... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:32
2024-11-14T15:32
культпоход
москва
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Шоу "Антигравитация" объединило разные жанры: от акробатики до высоких технологий. Благодаря мастерству артистов и современным технологиям авторам проекта удалось создать захватывающий спектакль. Самые красивые кадры – в нашей фотоленте.В пространстве шоу объединены акробатическое искусство, современная хореография, новейшие высокие технологии и мультимедийные декорации.Сюжет основан на знаменитой книге писателя и философа Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Это метафорическая история о независимой птице, которая размышляет о смысле жизни. Тема стремления вверх и полета трансформируется в спектакль, в котором артисты буквально парят в воздухе.Режиссер-постановщик Андрей Кольцов говорит, что создавал спектакль о внутренней свободе и о том, как каждый человек проживают свою жизнь. Андрей – лауреат международных цирковых конкурсов, автор и исполнитель уникальных трюков, которые внесены в цирковые энциклопедии, солист Цирка дю Солей.В "Антигравитации" герои преодолевают земное притяжение, делают невозможное и как персонажи спектакли, и как артисты. В название спектакля Андрей Кольцов вкладывает двойной смысл: это чувство независимости, полета и поиск баланса между стремление оторваться от Земли и любовью к простым земным ценностям.Действие разворачивается на фоне медиаэкрана площадью 100 квадратных метров и с углом наклона в 45 градусов. Благодаря этому техническому изобретению можно видеть, как герои поднимаются ввысь и спускаются. Дополнительный эффект создают световые решения – за счет оптических иллюзий и визуальных эффектов у зрителей создается ощущение, что пространство зала раздвигается.Для того, чтобы освоить работу с таким новшеством, как медиаэкран, создателям шоу и труппе понадобилось время. Экспериментировали во всем: выбирали угол наклона, специальную обувь для артистов. Около месяца актеров учили ходить по такой стене. Потом приступили к репетициям трюков и хореографии.В шоу задействована и графика CGI (то есть изображения, сгенерированные компьютером). Благодаря этому создается эффект присутствия, каждое место действия выглядит довольно реалистично. Например, герои летят в бескрайнее голубое небо, борются в горах, извергающих потоки лавы, опускаются в глубины океана и погружаются в безумие ночного города.Труппа шоу собрана из артистов разных жанров и направлений. Среди них – чемпионы мира по акробатике, воздушные гимнасты и звезды современной танцевальной сцены.Площадкой для "Антигравитации" стал знаменитый ДК Горбунова или "Горбушка". Именно на этой сцене когда-то проходили концерты легендарных отечественных рок-музыкантов. В этом шоу в музыкальный саундтрек, сочиненный Александром Гусевым, включены хиты группы "Ария".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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60
353
60
культпоход, москва
Культпоход, Москва

Оторваться от земли: чем необычно шоу "Антигравитация"

© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
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Шоу "Антигравитация" объединило разные жанры: от акробатики до высоких технологий. Благодаря мастерству артистов и современным технологиям авторам проекта удалось создать захватывающий спектакль. Самые красивые кадры – в нашей фотоленте.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
Шоу "Антигравитация"
В пространстве шоу объединены акробатическое искусство, современная хореография, новейшие высокие технологии и мультимедийные декорации.
Сюжет основан на знаменитой книге писателя и философа Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Это метафорическая история о независимой птице, которая размышляет о смысле жизни. Тема стремления вверх и полета трансформируется в спектакль, в котором артисты буквально парят в воздухе.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
1 из 3
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
2 из 3
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
3 из 3
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
1 из 3
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
2 из 3
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
3 из 3
Режиссер-постановщик Андрей Кольцов говорит, что создавал спектакль о внутренней свободе и о том, как каждый человек проживают свою жизнь. Андрей – лауреат международных цирковых конкурсов, автор и исполнитель уникальных трюков, которые внесены в цирковые энциклопедии, солист Цирка дю Солей.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
Шоу "Антигравитация"
В "Антигравитации" герои преодолевают земное притяжение, делают невозможное и как персонажи спектакли, и как артисты. В название спектакля Андрей Кольцов вкладывает двойной смысл: это чувство независимости, полета и поиск баланса между стремление оторваться от Земли и любовью к простым земным ценностям.
Действие разворачивается на фоне медиаэкрана площадью 100 квадратных метров и с углом наклона в 45 градусов. Благодаря этому техническому изобретению можно видеть, как герои поднимаются ввысь и спускаются. Дополнительный эффект создают световые решения – за счет оптических иллюзий и визуальных эффектов у зрителей создается ощущение, что пространство зала раздвигается.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
Шоу "Антигравитация"
Для того, чтобы освоить работу с таким новшеством, как медиаэкран, создателям шоу и труппе понадобилось время. Экспериментировали во всем: выбирали угол наклона, специальную обувь для артистов. Около месяца актеров учили ходить по такой стене. Потом приступили к репетициям трюков и хореографии.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
1 из 4
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
2 из 4
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
3 из 4
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
4 из 4
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
1 из 4
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
2 из 4
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
3 из 4
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
4 из 4
В шоу задействована и графика CGI (то есть изображения, сгенерированные компьютером). Благодаря этому создается эффект присутствия, каждое место действия выглядит довольно реалистично. Например, герои летят в бескрайнее голубое небо, борются в горах, извергающих потоки лавы, опускаются в глубины океана и погружаются в безумие ночного города.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
1 из 2
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
2 из 2
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
1 из 2
Шоу "Антигравитация"
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
2 из 2
Труппа шоу собрана из артистов разных жанров и направлений. Среди них – чемпионы мира по акробатике, воздушные гимнасты и звезды современной танцевальной сцены.
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"Шоу "Антигравитация"
Шоу Антигравитация - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото предоставлено Медиагруппой "Красный квадрат"
Шоу "Антигравитация"
Площадкой для "Антигравитации" стал знаменитый ДК Горбунова или "Горбушка". Именно на этой сцене когда-то проходили концерты легендарных отечественных рок-музыкантов. В этом шоу в музыкальный саундтрек, сочиненный Александром Гусевым, включены хиты группы "Ария".
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