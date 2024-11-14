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В Амстердаме не продлят запрет на демонстрации после ЧП с болельщиками - РИА Новости, 14.11.2024
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16:45 14.11.2024 (обновлено: 16:53 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/amsterdam-1983778740.html
В Амстердаме не продлят запрет на демонстрации после ЧП с болельщиками
В Амстердаме не продлят запрет на демонстрации после ЧП с болельщиками - РИА Новости, 14.11.2024
В Амстердаме не продлят запрет на демонстрации после ЧП с болельщиками
Мэрия Амстердама заявила в четверг, что не будет продлевать запрет на демонстрации, введенный после нападения на израильских болельщиков, но город остается... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:45
2024-11-14T16:53
в мире
герт вилдерс
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ГААГА, 14 ноя - РИА Новости. Мэрия Амстердама заявила в четверг, что не будет продлевать запрет на демонстрации, введенный после нападения на израильских болельщиков, но город остается зоной риска с точки зрения безопасности до 18 ноября.Мэр Амстердама на прошлой неделе объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе после нападений на израильских футбольных фанатов. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты устраивали несанкционированные протестные акции. В этой связи запрет был продлен до 14 ноября."Чрезвычайное постановление о запрете демонстраций продлеваться не будет. Однако весь город останется зоной риска с точки зрения безопасности до полудня понедельника, 18 ноября. Это означает, что полиция может проводить профилактические обыски", - говорится в заявлении на сайте мэрии.В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации.В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц.Премьер Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных.
https://ria.ru/20241111/amsterdam-1982945750.html
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в мире, герт вилдерс, амстердам, нидерланды
В мире, Герт Вилдерс, Амстердам, Нидерланды
В Амстердаме не продлят запрет на демонстрации после ЧП с болельщиками

Мэрия Амстердама: запрет на демонстрации после ЧП с болельщиками не продлят

© Кадр видео из соцсетейНападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. Архивное фото
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ГААГА, 14 ноя - РИА Новости. Мэрия Амстердама заявила в четверг, что не будет продлевать запрет на демонстрации, введенный после нападения на израильских болельщиков, но город остается зоной риска с точки зрения безопасности до 18 ноября.
Мэр Амстердама на прошлой неделе объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе после нападений на израильских футбольных фанатов. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты устраивали несанкционированные протестные акции. В этой связи запрет был продлен до 14 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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"Чрезвычайное постановление о запрете демонстраций продлеваться не будет. Однако весь город останется зоной риска с точки зрения безопасности до полудня понедельника, 18 ноября. Это означает, что полиция может проводить профилактические обыски", - говорится в заявлении на сайте мэрии.
В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц.
Премьер Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных.
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