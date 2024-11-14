https://ria.ru/20241114/afganistan-1983659732.html
Власти афганской провинции Нангархар запретили чиновникам фотографироваться
Власти афганской провинции Нангархар запретили чиновникам фотографироваться - РИА Новости, 14.11.2024
Власти афганской провинции Нангархар запретили чиновникам фотографироваться
Власти восточной афганской провинции Нангархар официально запретили местным чиновникам фотографироваться и проводить видеоинтервью с представителями средств... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:15
2024-11-14T09:15
2024-11-14T09:15
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти восточной афганской провинции Нангархар официально запретили местным чиновникам фотографироваться и проводить видеоинтервью с представителями средств массовой информации, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). Согласно информации центра, "продолжающееся наступление талибов (движение "Талибан") на свободу СМИ в Афганистане усиливается". "Этот запрет является очень тревожной тенденцией, так как Нангархар стал уже пятой провинцией, которая ввела подобные ограничения", - говорится в сообщении. Отмечается, что директор одного из средств массовой информации Нангархара, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности, сообщил, что приказ об этом был отдан местным чиновникам заместителем губернатора провинции Азизуллой Мустафой. "Директор департамента информации и культуры провинции Нангархар Курейши Бадлун информировал об этом приказе группу чиновников и руководителей местных СМИ в мессенджере WhatsApp 12 ноября. В приказе, в частности, говорится, что в соответствии с недавним законом о нравственности министерства добродетели и порока, утвержденном верховным лидером Исламского эмирата (самоназвание политического режима талибов - ред.) Хейбатуллой Ахундзадой, военный совет провинции постановил, что отныне должностным лицам запрещается фотографировать живых существ и транслировать их в эфир", - отмечается в сообщении. Замгубернатора Нангархара также распорядился, чтобы все сообщения от официальных лиц в провинции отныне передавались в СМИ исключительно в письменной форме. СМИ же разрешается использовать только изображения правительственных зданий, вывесок или логотипы. Помимо этого он приказал, чтобы отныне любые интервью с местными чиновниками проводились только в аудио-, а не в видеоформате. По данным правозащитников AFJC, аналогичные ограничения действуют в провинциях Кандагар, Тахар, Бадгис и Гельменд, что уже привело к закрытию там как государственных, так и частных телевизионных каналов. Статья 17 закона о нравственности, вступившего в силу в августе 2024 года, прямо предписывает не допускать публикации изображений живых существ. "AFJC встревожен введением этого запрета в провинции Нангархар, рассматривая его как репрессивную меру, которая серьезно ограничивает возможности СМИ освещать деятельность местных органов власти, подрывает прозрачность и препятствует публичному обсуждению проблем. Такая ситуация угрожает свободе журналистов и доступу к информации. Распространение подобных ограничений на другие провинции свидетельствует о тревожном ухудшении ситуации со свободой СМИ и эскалации тактики их подавления", - отмечается в заявлении Центра афганской журналистики.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241025/afganistan-1979958076.html
https://ria.ru/20241104/afganistan-1981756437.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нангархар, афганистан, кандагар, оон
В мире, Нангархар, Афганистан, Кандагар, ООН
Власти афганской провинции Нангархар запретили чиновникам фотографироваться
AFJC: в Нангархаре чиновникам запретили фотографироваться с представителями СМИ
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Власти восточной афганской провинции Нангархар официально запретили местным чиновникам фотографироваться и проводить видеоинтервью с представителями средств массовой информации, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC
).
Согласно информации центра, "продолжающееся наступление талибов (движение "Талибан
") на свободу СМИ в Афганистане
усиливается".
"Этот запрет является очень тревожной тенденцией, так как Нангархар стал уже пятой провинцией, которая ввела подобные ограничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что директор одного из средств массовой информации Нангархара, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности, сообщил, что приказ об этом был отдан местным чиновникам заместителем губернатора провинции Азизуллой Мустафой. "Директор департамента информации и культуры провинции Нангархар Курейши Бадлун информировал об этом приказе группу чиновников и руководителей местных СМИ в мессенджере WhatsApp 12 ноября. В приказе, в частности, говорится, что в соответствии с недавним законом о нравственности министерства добродетели и порока, утвержденном верховным лидером Исламского эмирата (самоназвание политического режима талибов - ред.) Хейбатуллой Ахундзадой, военный совет провинции постановил, что отныне должностным лицам запрещается фотографировать живых существ и транслировать их в эфир", - отмечается в сообщении.
Замгубернатора Нангархара также распорядился, чтобы все сообщения от официальных лиц в провинции отныне передавались в СМИ исключительно в письменной форме. СМИ же разрешается использовать только изображения правительственных зданий, вывесок или логотипы. Помимо этого он приказал, чтобы отныне любые интервью с местными чиновниками проводились только в аудио-, а не в видеоформате.
По данным правозащитников AFJC, аналогичные ограничения действуют в провинциях Кандагар
, Тахар
, Бадгис и Гельменд, что уже привело к закрытию там как государственных, так и частных телевизионных каналов.
Статья 17 закона о нравственности, вступившего в силу в августе 2024 года, прямо предписывает не допускать публикации изображений живых существ.
"AFJC встревожен введением этого запрета в провинции Нангархар, рассматривая его как репрессивную меру, которая серьезно ограничивает возможности СМИ освещать деятельность местных органов власти, подрывает прозрачность и препятствует публичному обсуждению проблем. Такая ситуация угрожает свободе журналистов и доступу к информации. Распространение подобных ограничений на другие провинции свидетельствует о тревожном ухудшении ситуации со свободой СМИ и эскалации тактики их подавления", - отмечается в заявлении Центра афганской журналистики.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность