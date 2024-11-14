https://ria.ru/20241114/abakan-1983733907.html
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым - РИА Новости, 14.11.2024
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым
Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело по факту похищения 2-летнего мальчика с территории одного из детских садов города, в похищении обвиняется психически... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:47
2024-11-14T13:47
2024-11-14T13:47
происшествия
абакан
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело по факту похищения 2-летнего мальчика с территории одного из детских садов города, в похищении обвиняется психически нездоровый житель столицы, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Инцидент произошёл 6 сентября. По данным ведомства, мужчина вошёл на территорию детского сада, сказав охраннику, что пришёл забрать своего ребёнка. Один из воспитанников, 2-летний мальчик, подбежал к незнакомцу, тот взял его на руки и ушёл. Воспитатель подумала, что малыш ушёл с отцом, но решила проверить это и позвонила матери мальчика. После разговора с ней выяснилось, что никаких договорённостей о раннем уходе не было. Тогда мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы. Местонахождение ребёнка установили через час: он был с местным жителем в его квартире по улице Рыбацкой города Абакана. Мужчина был задержан, возбуждено уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетнего". Других преступлений в отношении ребёнка мужчина не успел совершить. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Абакана, уличённого в похищении двухлетнего ребенка… В ходе предварительного следствия фигуранту проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством", - говорится в сообщении СК. Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, мужчина наркозависим. Материалы уголовного дела направлены в суд, который решит вопрос о принудительном лечении фигуранта.
https://ria.ru/20240701/yaroslavl-1956724005.html
https://ria.ru/20240805/muzhchina-1964080939.html
абакан
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абакан, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Абакан, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым
Мужчина, похитивший ребенка из детсада в Абакане, оказался психически нездоровым
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело по факту похищения 2-летнего мальчика с территории одного из детских садов города, в похищении обвиняется психически нездоровый житель столицы, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Инцидент произошёл 6 сентября. По данным ведомства, мужчина вошёл на территорию детского сада, сказав охраннику, что пришёл забрать своего ребёнка. Один из воспитанников, 2-летний мальчик, подбежал к незнакомцу, тот взял его на руки и ушёл. Воспитатель подумала, что малыш ушёл с отцом, но решила проверить это и позвонила матери мальчика. После разговора с ней выяснилось, что никаких договорённостей о раннем уходе не было.
Тогда мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы. Местонахождение ребёнка установили через час: он был с местным жителем в его квартире по улице Рыбацкой города Абакана. Мужчина был задержан, возбуждено уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетнего". Других преступлений в отношении ребёнка мужчина не успел совершить.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Абакана, уличённого в похищении двухлетнего ребенка… В ходе предварительного следствия фигуранту проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством", - говорится в сообщении СК.
Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, мужчина наркозависим. Материалы уголовного дела направлены в суд, который решит вопрос о принудительном лечении фигуранта.