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Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым - РИА Новости, 14.11.2024
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13:47 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/abakan-1983733907.html
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым - РИА Новости, 14.11.2024
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым
Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело по факту похищения 2-летнего мальчика с территории одного из детских садов города, в похищении обвиняется психически... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:47
2024-11-14T13:47
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело по факту похищения 2-летнего мальчика с территории одного из детских садов города, в похищении обвиняется психически нездоровый житель столицы, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Инцидент произошёл 6 сентября. По данным ведомства, мужчина вошёл на территорию детского сада, сказав охраннику, что пришёл забрать своего ребёнка. Один из воспитанников, 2-летний мальчик, подбежал к незнакомцу, тот взял его на руки и ушёл. Воспитатель подумала, что малыш ушёл с отцом, но решила проверить это и позвонила матери мальчика. После разговора с ней выяснилось, что никаких договорённостей о раннем уходе не было. Тогда мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы. Местонахождение ребёнка установили через час: он был с местным жителем в его квартире по улице Рыбацкой города Абакана. Мужчина был задержан, возбуждено уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетнего". Других преступлений в отношении ребёнка мужчина не успел совершить. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Абакана, уличённого в похищении двухлетнего ребенка… В ходе предварительного следствия фигуранту проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством", - говорится в сообщении СК. Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, мужчина наркозависим. Материалы уголовного дела направлены в суд, который решит вопрос о принудительном лечении фигуранта.
https://ria.ru/20240701/yaroslavl-1956724005.html
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происшествия, абакан, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Абакан, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, похитивший ребенка в Абакане, оказался психически нездоровым

Мужчина, похитивший ребенка из детсада в Абакане, оказался психически нездоровым

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело по факту похищения 2-летнего мальчика с территории одного из детских садов города, в похищении обвиняется психически нездоровый житель столицы, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Инцидент произошёл 6 сентября. По данным ведомства, мужчина вошёл на территорию детского сада, сказав охраннику, что пришёл забрать своего ребёнка. Один из воспитанников, 2-летний мальчик, подбежал к незнакомцу, тот взял его на руки и ушёл. Воспитатель подумала, что малыш ушёл с отцом, но решила проверить это и позвонила матери мальчика. После разговора с ней выяснилось, что никаких договорённостей о раннем уходе не было.
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Тогда мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы. Местонахождение ребёнка установили через час: он был с местным жителем в его квартире по улице Рыбацкой города Абакана. Мужчина был задержан, возбуждено уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетнего". Других преступлений в отношении ребёнка мужчина не успел совершить.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Абакана, уличённого в похищении двухлетнего ребенка… В ходе предварительного следствия фигуранту проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством", - говорится в сообщении СК.
Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, мужчина наркозависим. Материалы уголовного дела направлены в суд, который решит вопрос о принудительном лечении фигуранта.
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ПроисшествияАбаканРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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