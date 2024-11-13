С улетевшей из Приамурья в Китай журавлихой Снежинкой пропала связь
Эколог Сасин: пропала связь с журавлихой Снежинкой, летевшей зимовать в КНР
Пара японских краснокнижных журавлей Снежинка и Подснежник. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя - РИА Новости. Связи через GPS-трекер с японской журавлихой Снежинкой, которая летела зимовать из Приамурья в китайский заповедник Ляохэкоу, нет уже четыре дня, сообщил амурский эколог Антон Сасин.
"GPS-трекер Снежинки стал работать с перебоями. Последние данные о ее миграции к побережью Желтого моря получены 9 ноября. Трек показал, что она, не долетев до заповедника Ляохэ около 200 километров, повернула на север рядом с городом Тунляо. Дальше ее путь неизвестен. Уже четыре дня связи с ней нет. Будем ждать и надеяться, что тишина в эфире временная", - написал ученый в Telegram-канале.
Снежинка с семьей 5 ноября отправилась из окрестностей села Красное Тамбовского округа на зимовку в Китай. Это уже четвертая ее миграция. Каждый год они придерживаются одного и того же маршрута: Муравьевский заказник - заповедник Ляохэкоу.
Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Ученые следят за ней с помощью датчиков. Она успешно адаптировалась в диких условиях, отправляется зимовать на юг Китая. Вернувшись прошлой весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлем - Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем у них появился первый птенец - Алим. Этой весной с зимовки пара вернулась без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Эколог рассказал, что в этом году точно не известно, каким составом журавли полетели на юг.
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