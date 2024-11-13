https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983565557.html

В Финляндии резко высказались о Зеленском

В Финляндии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 13.11.2024

В Финляндии резко высказались о Зеленском

Офис Владимира Зеленского срывает шансы на достижения мира на Украине, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:16

2024-11-13T16:16

2024-11-13T16:16

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского срывает шансы на достижения мира на Украине, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Сейчас достичь мира в Украине гораздо сложнее из-за постоянных усилий по усугублению конфликта, предпринимаемых НАТО и администрацией Зеленского", — указал он.По его мнению, признание поражения Украины и Североатлантического альянса может изменить эту ситуацию.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html

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в мире, украина, россия, финляндия, владимир путин, владимир зеленский, нато