В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского
W&S: у Зеленского останется лишь три выхода из конфликта без помощи США
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У Владимира Зеленского останется лишь три выхода из конфликта с Россией, если США не осуществят новые поставки Украине до президентской инаугурации Дональда Трампа, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
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"Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку", — предупредил эксперт.
Как указал Брайен, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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