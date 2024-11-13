https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983437494.html

В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского

В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского - РИА Новости, 13.11.2024

В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского

У Владимира Зеленского останется лишь три выхода из конфликта с Россией, если США не осуществят новые поставки Украине до президентской инаугурации Дональда... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:31

2024-11-13T09:31

2024-11-13T13:24

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У Владимира Зеленского останется лишь три выхода из конфликта с Россией, если США не осуществят новые поставки Украине до президентской инаугурации Дональда Трампа, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку", — предупредил эксперт.Как указал Брайен, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241112/vsu-1983332216.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024