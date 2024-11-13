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В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского - РИА Новости, 13.11.2024
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09:31 13.11.2024 (обновлено: 13:24 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983437494.html
В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского
В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского - РИА Новости, 13.11.2024
В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского
У Владимира Зеленского останется лишь три выхода из конфликта с Россией, если США не осуществят новые поставки Украине до президентской инаугурации Дональда... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:31
2024-11-13T13:24
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У Владимира Зеленского останется лишь три выхода из конфликта с Россией, если США не осуществят новые поставки Украине до президентской инаугурации Дональда Трампа, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку", — предупредил эксперт.Как указал Брайен, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Выборы президента США — 2024
В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского

W&S: у Зеленского останется лишь три выхода из конфликта без помощи США

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У Владимира Зеленского останется лишь три выхода из конфликта с Россией, если США не осуществят новые поставки Украине до президентской инаугурации Дональда Трампа, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку", — предупредил эксперт.
Как указал Брайен, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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