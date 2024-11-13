https://ria.ru/20241113/zaporozhe-1983427722.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:54
2024-11-13T07:54
2024-11-13T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:116:1281:836_1920x0_80_0_0_933a26e92d935297e6cf8a2f080ea312.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241113/podpole-1983421847.html
https://ria.ru/20241113/kiev-1983427475.html
киев
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_01444358767eb81ed344e66c95bd8e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожье, запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА заявил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов