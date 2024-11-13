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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/zaporozhe-1983427722.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:54
2024-11-13T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241113/podpole-1983421847.html
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киев
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в мире, киев, запорожье, запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Глава Запорожской ОВА заявил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
"Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Украинский военный в укрытии в Купянске - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Подполье обесточило украинский ЗРК перед ударами по Киевской области
05:48
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская областьЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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