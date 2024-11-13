https://ria.ru/20241113/zaporozhe-1983427722.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.11.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:54

2024-11-13T07:54

2024-11-13T07:54

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241113/podpole-1983421847.html

https://ria.ru/20241113/kiev-1983427475.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, запорожье, запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины