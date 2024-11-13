https://ria.ru/20241113/zakharova-1983414046.html

Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом

Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом - РИА Новости, 13.11.2024

Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, иллюстрируя позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по украинском конфликту, опубликовала мем с... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:09

2024-11-13T01:09

2024-11-13T06:11

украина

россия

киев

марк рютте

мария захарова

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, иллюстрируя позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по украинском конфликту, опубликовала мем с клоуном. В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. В минувший вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". Также он подчеркнул, что поддержка Украины "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии". Захарова в своем Telegram-канале опубликовала картинку-мем, где процитировала заявления Рютте о поддержке им военного конфликта на Украине. На картинке иллюстрирующий спикера человек постепенно наряжается клоуном. "Генсек НАТО Марк Рютте, 12 ноября 2024 года: "Мы должны подтвердить свою приверженность сохранению курса войны" ... "Мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе"... "Мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных друзей"... Генсек НАТО Марк Рютте выступил за продолжение конфликта", - перечисляется на картинке "позиция" Рютте по этому конфликту. Иллюстрацию Захарова подписала так: "Про "мирные планы" и "неагрессивные блоки". Россия считает, что западные поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982790376.html

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украина, россия, киев, марк рютте, мария захарова, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире