Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом
Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом с клоуном
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, иллюстрируя позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по украинском конфликту, опубликовала мем с клоуном.
В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. В минувший вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". Также он подчеркнул, что поддержка Украины "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии".
Захарова в своем Telegram-канале опубликовала картинку-мем, где процитировала заявления Рютте о поддержке им военного конфликта на Украине. На картинке иллюстрирующий спикера человек постепенно наряжается клоуном.
"Генсек НАТО Марк Рютте, 12 ноября 2024 года: "Мы должны подтвердить свою приверженность сохранению курса войны" ... "Мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе"... "Мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных друзей"... Генсек НАТО Марк Рютте выступил за продолжение конфликта", - перечисляется на картинке "позиция" Рютте по этому конфликту.
Иллюстрацию Захарова подписала так: "Про "мирные планы" и "неагрессивные блоки".
Россия считает, что западные поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.