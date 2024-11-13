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В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС - РИА Новости, 13.11.2024
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС
Суд удовлетворил требования прокуратуры Адлерского района в Сочи по делу пенсионерки, которая более девяти лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:16
2024-11-13T21:16
2024-11-13T21:18
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СОЧИ, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил требования прокуратуры Адлерского района в Сочи по делу пенсионерки, которая более девяти лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС, сделанной ее дочерью, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Случайно узнав о своей фиктивной смерти, пенсионерка обратилась в прокуратуру. "Установлено, что сведения о ее смерти внесены ошибочно по инициативе дочери, отношения с которой они длительное время не поддерживали. С учетом изложенного, прокуратурой Адлерского района города Сочи в интересах женщины в Адлерский районный суд предъявлено административное исковое заявление об аннулировании записи о смерти", - поясняется в Telegram-канале надзорного ведомства. Уточняется, что суд требования прокурора удовлетворил.
https://ria.ru/20241105/peterburg-1981881954.html
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС
В Сочи пенсионерка девять лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС