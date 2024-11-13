Рейтинг@Mail.ru
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 13.11.2024 (обновлено: 21:18 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zags-1983624361.html
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС - РИА Новости, 13.11.2024
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС
Суд удовлетворил требования прокуратуры Адлерского района в Сочи по делу пенсионерки, которая более девяти лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:16
2024-11-13T21:18
происшествия
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg
СОЧИ, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил требования прокуратуры Адлерского района в Сочи по делу пенсионерки, которая более девяти лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС, сделанной ее дочерью, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Случайно узнав о своей фиктивной смерти, пенсионерка обратилась в прокуратуру. "Установлено, что сведения о ее смерти внесены ошибочно по инициативе дочери, отношения с которой они длительное время не поддерживали. С учетом изложенного, прокуратурой Адлерского района города Сочи в интересах женщины в Адлерский районный суд предъявлено административное исковое заявление об аннулировании записи о смерти", - поясняется в Telegram-канале надзорного ведомства. Уточняется, что суд требования прокурора удовлетворил.
https://ria.ru/20241105/peterburg-1981881954.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_141:0:1885:1308_1920x0_80_0_0_b4a2d4d463fd4be648a41750693acb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи пенсионерка числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС

В Сочи пенсионерка девять лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsПенсионерка
Пенсионерка - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Пенсионерка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил требования прокуратуры Адлерского района в Сочи по делу пенсионерки, которая более девяти лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС, сделанной ее дочерью, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Случайно узнав о своей фиктивной смерти, пенсионерка обратилась в прокуратуру.
"Установлено, что сведения о ее смерти внесены ошибочно по инициативе дочери, отношения с которой они длительное время не поддерживали. С учетом изложенного, прокуратурой Адлерского района города Сочи в интересах женщины в Адлерский районный суд предъявлено административное исковое заявление об аннулировании записи о смерти", - поясняется в Telegram-канале надзорного ведомства.
Уточняется, что суд требования прокурора удовлетворил.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Петербургской пенсионерке продали коллагеновые шарики вместо икры
5 ноября, 09:53
 
ПроисшествияСочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала