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Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.11.2024
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14:59 13.11.2024 (обновлено: 15:06 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zaes-1983540244.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.11.2024
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:59
2024-11-13T15:06
энергодар
россия
сергей кириенко
запорожская аэс
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. "Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы нынешнего состояния атомной станции, обеспечения её ядерной безопасности, а также принимаемые совместно с муниципалитетом меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
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энергодар, россия, сергей кириенко, запорожская аэс, политика
Энергодар, Россия, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС, Политика
Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramСергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. 13 ноября 2024
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. 13 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы нынешнего состояния атомной станции, обеспечения её ядерной безопасности, а также принимаемые совместно с муниципалитетом меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
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ЭнергодарРоссияСергей КириенкоЗапорожская АЭСПолитика
 
 
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