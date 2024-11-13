https://ria.ru/20241113/zaes-1983540244.html

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.11.2024

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:59

2024-11-13T14:59

2024-11-13T15:06

энергодар

россия

сергей кириенко

запорожская аэс

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. "Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы нынешнего состояния атомной станции, обеспечения её ядерной безопасности, а также принимаемые совместно с муниципалитетом меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

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Варвара Скокшина

энергодар, россия, сергей кириенко, запорожская аэс, политика