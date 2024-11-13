https://ria.ru/20241113/zaes-1983540244.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.11.2024
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:59
2024-11-13T14:59
2024-11-13T15:06
энергодар
россия
сергей кириенко
запорожская аэс
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. "Запорожскую АЭС с рабочим визитом посетил Сергей Кириенко", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы нынешнего состояния атомной станции, обеспечения её ядерной безопасности, а также принимаемые совместно с муниципалитетом меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, россия, сергей кириенко, запорожская аэс, политика
Энергодар, Россия, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС, Политика
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом