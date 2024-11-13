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В офисе Зеленского не увидели оснований для проведения выборов - РИА Новости, 13.11.2024
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19:25 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vybory-1983611502.html
В офисе Зеленского не увидели оснований для проведения выборов
В офисе Зеленского не увидели оснований для проведения выборов - РИА Новости, 13.11.2024
В офисе Зеленского не увидели оснований для проведения выборов
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оснований для проведения в стране президентских выборов нет. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:25
2024-11-13T19:25
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оснований для проведения в стране президентских выборов нет. Ранее журнал Economist заявлял, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, отмечая, что разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа в стране. "Я не вижу оснований для того, чтобы уже спокойно говорить о начале какого-то политического сезона, политического процесса. Потому что, еще раз подчеркиваю, война высокой интенсивности, крайне высокой интенсивности. И мне кажется, что это очевидно должно быть и для наших западных партнеров", - сказал Подоляк в эфире украинского радио New Voice. В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нём. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В офисе Зеленского не увидели оснований для проведения выборов

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: оснований для проведения выборов нет

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оснований для проведения в стране президентских выборов нет.
Ранее журнал Economist заявлял, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, отмечая, что разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа в стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Вчера, 18:31
"Я не вижу оснований для того, чтобы уже спокойно говорить о начале какого-то политического сезона, политического процесса. Потому что, еще раз подчеркиваю, война высокой интенсивности, крайне высокой интенсивности. И мне кажется, что это очевидно должно быть и для наших западных партнеров", - сказал Подоляк в эфире украинского радио New Voice.
В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нём.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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