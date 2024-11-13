https://ria.ru/20241113/vsu-1983563344.html

Подполье рассказало о сложном положении группировки ВСУ в Курской области

Подполье рассказало о сложном положении группировки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024

Подполье рассказало о сложном положении группировки ВСУ в Курской области

Украинские военнослужащие из механизированной бригады ВСУ пожаловались командованию, что бегство солдат из подразделений теробороны ставит их бригаду под угрозу РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:09

2024-11-13T16:09

2024-11-13T16:15

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие из механизированной бригады ВСУ пожаловались командованию, что бегство солдат из подразделений теробороны ставит их бригаду под угрозу окружения в Курской области, заявили РИА Новости в пророссийском подполье."Заброшенные в Курскую область боевики 22-й механизированной бригады ВСУ жалуются киевскому командованию, что мобилизованные в украинскую армию украинцы, составляющие большинство из личного состава подразделений теробороны, бросают свои позиции и бегут, тем самым ставя под угрозу окружения другие части украинских войск - в частности, их бригаду", - сказал собеседник.По его словам, украинские солдаты также жалуются на то, что из-за бегства мобилизованных они несут значительные потери.По данным подполья, за последние дни более 20 солдат из подразделений теробороны бросили позиции в Курской области и бежали в сторону Сум.

https://ria.ru/20241112/pion-1983284397.html

https://ria.ru/20241113/kndr-1983425711.html

курская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, безопасность