https://ria.ru/20241113/vsu-1983531458.html

ВСУ начали артобстрел Энергодара

ВСУ начали артобстрел Энергодара - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ начали артобстрел Энергодара

Украинские войска начали обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает администрация города. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:31

2024-11-13T14:31

2024-11-13T14:39

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска начали обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает администрация города."ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить!" - говорится в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20241112/obstrel-1983377855.html

россия

энергодар

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россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины