https://ria.ru/20241113/vsu-1983531458.html
ВСУ начали артобстрел Энергодара
ВСУ начали артобстрел Энергодара - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ начали артобстрел Энергодара
Украинские войска начали обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает администрация города. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:31
2024-11-13T14:31
2024-11-13T14:39
специальная военная операция на украине
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энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска начали обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает администрация города."ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить!" - говорится в Telegram-канале администрации.
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россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали артобстрел Энергодара
Украинские войска начали артобстрел Энергодара