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ВСУ более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vsu-1983456351.html
ВСУ более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки более 30 раз атаковали семь районов Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:10
2024-11-13T11:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
прохоровский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 30 раз атаковали семь районов Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. За минувший день, согласно информации, предоставленной губернатором, 23 населенных пункта подверглись атакам, в результате чего было выпущено 69 снарядов, половина из которых пришлась на Шебекинский округ. Также зафиксировано 33 атаки дронами и сброс десяти взрывных устройств. В течение суток различные повреждения были выявлены в 12 частных домах, на линиях электропередачи и на 12 легковых автомобилях. "В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово и село Долгое атакованы 3 БПЛА. Без последствий. В Волоконовском районе по селу Новое и хутору Плотвянка с 3 беспилотников сброшены 10 взрывных устройств… В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 12 боеприпасов, и атакам 6 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 17 боеприпасов и три беспилотника. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 5 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 7 дронами. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное и сёлам Белянка, Зиборовка, Крапивное, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка и Середа выпущено 35 артиллерийских снарядов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html
https://ria.ru/20241113/vsu-1983455515.html
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html
белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, прохоровский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Прохоровский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ВСУ более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ более 30 раз за сутки атаковали семь районов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 30 раз атаковали семь районов Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
За минувший день, согласно информации, предоставленной губернатором, 23 населенных пункта подверглись атакам, в результате чего было выпущено 69 снарядов, половина из которых пришлась на Шебекинский округ. Также зафиксировано 33 атаки дронами и сброс десяти взрывных устройств. В течение суток различные повреждения были выявлены в 12 частных домах, на линиях электропередачи и на 12 легковых автомобилях.
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"В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово и село Долгое атакованы 3 БПЛА. Без последствий. В Волоконовском районе по селу Новое и хутору Плотвянка с 3 беспилотников сброшены 10 взрывных устройств… В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 12 боеприпасов, и атакам 6 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 17 боеприпасов и три беспилотника. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 5 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 7 дронами.
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"Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное и сёлам Белянка, Зиборовка, Крапивное, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка и Середа выпущено 35 артиллерийских снарядов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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