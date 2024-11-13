https://ria.ru/20241113/vsu-1983455515.html

ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец

ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец

ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:05

2024-11-13T11:05

2024-11-13T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

суджа

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". "Цель - опорный пункт противника, там блиндажи. Давненько нас беспокоит - это плановая цель. Не получается его очень быстро разобрать, довольно широкая сеть создана у них в этом районе. У нас были до этого цели, мы отработали укрепрайон, взводный опорный пункт, сегодня добираемся до следующего, будем по нему работать", - заявил "Лысый". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

курская область

россия

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение артиллеристами укрепрайонов ВСУ для продвижения российских войск ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". Он подчеркнул, что артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ для продвижения российских войск. 2024-11-13T11:05 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, россия, суджа, валерий герасимов, вооруженные силы украины