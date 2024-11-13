https://ria.ru/20241113/vsu-1983455515.html
ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец
ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец
ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:05
2024-11-13T11:05
2024-11-13T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". "Цель - опорный пункт противника, там блиндажи. Давненько нас беспокоит - это плановая цель. Не получается его очень быстро разобрать, довольно широкая сеть создана у них в этом районе. У нас были до этого цели, мы отработали укрепрайон, взводный опорный пункт, сегодня добираемся до следующего, будем по нему работать", - заявил "Лысый". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
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Уничтожение артиллеристами укрепрайонов ВСУ для продвижения российских войск
ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". Он подчеркнул, что артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ для продвижения российских войск.
2024-11-13T11:05
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PT1M24S
РИА Новости
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безопасность, курская область, россия, суджа, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей, рассказал российский боец
Российский военный: ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей