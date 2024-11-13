https://ria.ru/20241113/vsu-1983455086.html
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области
Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:04
2024-11-13T11:04
2024-11-13T11:11
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курская область
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суджанский район
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". "Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике… Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить. Ни одного кусочка (в Курской области – ред.) они назад не отбили", - заявил "Лысый". По словам старшего офицера артбатареи отряда с позывным "Бурый", в Суджанском районе пока остается достаточно серьезное скопление ВСУ, однако сил у них становится меньше с каждым днем. "Достаточно серьезное тоже скопление тут (ВСУ – ред.), но все равно силы у них заканчиваются уже. Не так они себя ведут, как в начале уже. Все равно уже видно, что начинают выдыхаться, поэтому потихоньку давим", - заметил "Бурый". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.
https://ria.ru/20241113/kiev-1983439954.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области
"Клуни": ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы России в Курской области
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый".
"Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике… Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить. Ни одного кусочка (в Курской области – ред.) они назад не отбили", - заявил "Лысый".
По словам старшего офицера артбатареи отряда с позывным "Бурый", в Суджанском районе пока остается достаточно серьезное скопление ВСУ, однако сил у них становится меньше с каждым днем.
"Достаточно серьезное тоже скопление тут (ВСУ – ред.), но все равно силы у них заканчиваются уже. Не так они себя ведут, как в начале уже. Все равно уже видно, что начинают выдыхаться, поэтому потихоньку давим", - заметил "Бурый".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.