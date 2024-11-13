Рейтинг@Mail.ru
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 13.11.2024 (обновлено: 11:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/vsu-1983455086.html
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области
Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:04
2024-11-13T11:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f83197b8bb3cf667e0ad010cc7b47.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". "Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике… Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить. Ни одного кусочка (в Курской области – ред.) они назад не отбили", - заявил "Лысый". По словам старшего офицера артбатареи отряда с позывным "Бурый", в Суджанском районе пока остается достаточно серьезное скопление ВСУ, однако сил у них становится меньше с каждым днем. "Достаточно серьезное тоже скопление тут (ВСУ – ред.), но все равно силы у них заканчиваются уже. Не так они себя ведут, как в начале уже. Все равно уже видно, что начинают выдыхаться, поэтому потихоньку давим", - заметил "Бурый". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.
https://ria.ru/20241113/kiev-1983439954.html
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44cf8bac67e52e4f9b72c7fd2177c762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области

"Клуни": ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы России в Курской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый".
"Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике… Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить. Ни одного кусочка (в Курской области – ред.) они назад не отбили", - заявил "Лысый".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Киеве признали, что оборона ВСУ рушится, пишут СМИ
Вчера, 09:43
По словам старшего офицера артбатареи отряда с позывным "Бурый", в Суджанском районе пока остается достаточно серьезное скопление ВСУ, однако сил у них становится меньше с каждым днем.
"Достаточно серьезное тоже скопление тут (ВСУ – ред.), но все равно силы у них заканчиваются уже. Не так они себя ведут, как в начале уже. Все равно уже видно, что начинают выдыхаться, поэтому потихоньку давим", - заметил "Бурый".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
20 августа, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала