https://ria.ru/20241113/vsu-1983455086.html

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать ВС России в Курской области

Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:04

2024-11-13T11:04

2024-11-13T11:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Малые группы ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый". "Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике… Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить. Ни одного кусочка (в Курской области – ред.) они назад не отбили", - заявил "Лысый". По словам старшего офицера артбатареи отряда с позывным "Бурый", в Суджанском районе пока остается достаточно серьезное скопление ВСУ, однако сил у них становится меньше с каждым днем. "Достаточно серьезное тоже скопление тут (ВСУ – ред.), но все равно силы у них заканчиваются уже. Не так они себя ведут, как в начале уже. Все равно уже видно, что начинают выдыхаться, поэтому потихоньку давим", - заметил "Бурый". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.

https://ria.ru/20241113/kiev-1983439954.html

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины