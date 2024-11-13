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Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово - РИА Новости, 13.11.2024
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10:17 13.11.2024 (обновлено: 19:27 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/vsu-1983446968.html
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово - РИА Новости, 13.11.2024
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово
Вооруженные силы Украины подорвали плотину Кураховского водохранилища, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:17
2024-11-13T19:27
в мире
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины подорвали плотину Кураховского водохранилища, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.&quot;Получается, украинская армия взорвала плотину Кураховского водохранилища&quot;, — считает корреспондент.В среду ночью в распоряжении РИА Новости оказались первые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово

Журналист Репке: ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища

© РИА НовостиРазрушенная дамба в подконтрольном ВСУ Курахово в ДНР
Разрушенная дамба в подконтрольном ВСУ Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости
Разрушенная дамба в подконтрольном ВСУ Курахово в ДНР
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины подорвали плотину Кураховского водохранилища, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
«

"Получается, украинская армия взорвала плотину Кураховского водохранилища", — считает корреспондент.

В среду ночью в распоряжении РИА Новости оказались первые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.
Город Курахово находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.
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