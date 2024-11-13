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Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово - РИА Новости, 13.11.2024
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово
Вооруженные силы Украины подорвали плотину Кураховского водохранилища, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:17
2024-11-13T10:17
2024-11-13T19:27
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины подорвали плотину Кураховского водохранилища, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Получается, украинская армия взорвала плотину Кураховского водохранилища", — считает корреспондент.В среду ночью в распоряжении РИА Новости оказались первые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.
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В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово
Журналист Репке: ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища