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ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vsu-1983442155.html
ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ
ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ
Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху", пишет газета Financial Times со ссылкой РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:53
2024-11-13T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
владимир зеленский
александр сырский
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху", пишет газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ. "Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что... он и его военные "готовы отступить", но у них "еще нет приказа сверху", - пишет издание. Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище. Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ

FT: ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, но приказа сверху не было

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху", пишет газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ.
"Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что... он и его военные "готовы отступить", но у них "еще нет приказа сверху", - пишет издание.
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Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ЗеленскийАлександр СырскийДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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