https://ria.ru/20241113/vsu-1983442155.html

ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ

ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ

Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху", пишет газета Financial Times со ссылкой РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:53

2024-11-13T09:53

2024-11-13T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

владимир зеленский

александр сырский

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху", пишет газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ. "Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что... он и его военные "готовы отступить", но у них "еще нет приказа сверху", - пишет издание. Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище. Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины