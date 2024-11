https://ria.ru/20241113/vsu-1983436372.html

ВСУ спешно отправляют на фронт медицинский персонал, пишут СМИ

2024-11-13T09:27

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев на фоне продолжающегося продвижения российских сил спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал, опасаясь ужесточения боев в ближайшие дни или недели, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ. "Киев ожидает, что наступление наберет обороны и представитель украинских войск заявил Financial Times, что больше медицинского персонала направляют на восточный фронт в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни или недели, особенно на юге и востоке", - пишет издание. Как отмечает издание, военные чиновники, солдаты и аналитики считают, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. По данным Financial Times, высокопоставленные украинские чиновники считают, что если Киеву удастся остановить продвижение сил РФ и перехватить инициативу на поле боя к моменту вступления Трампа в должность, то таким образом он сможет убедить будущего американского президента встать на его строну. Ранее британский журнал Economist сообщил, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на курском направлении Украина также находится "в невыгодном положении". По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в областном центре Запорожской области - Запорожье, которое также находится под контролем ВСУ. Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении. Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе.

