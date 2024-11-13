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ВСУ спешно отправляют на фронт медицинский персонал, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vsu-1983436372.html
ВСУ спешно отправляют на фронт медицинский персонал, пишут СМИ
ВСУ спешно отправляют на фронт медицинский персонал, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ спешно отправляют на фронт медицинский персонал, пишут СМИ
Киев на фоне продолжающегося продвижения российских сил спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал, опасаясь ужесточения... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:27
2024-11-13T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донбасс
россия
дональд трамп
владимир зеленский
александр сырский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев на фоне продолжающегося продвижения российских сил спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал, опасаясь ужесточения боев в ближайшие дни или недели, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ. "Киев ожидает, что наступление наберет обороны и представитель украинских войск заявил Financial Times, что больше медицинского персонала направляют на восточный фронт в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни или недели, особенно на юге и востоке", - пишет издание. Как отмечает издание, военные чиновники, солдаты и аналитики считают, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. По данным Financial Times, высокопоставленные украинские чиновники считают, что если Киеву удастся остановить продвижение сил РФ и перехватить инициативу на поле боя к моменту вступления Трампа в должность, то таким образом он сможет убедить будущего американского президента встать на его строну. Ранее британский журнал Economist сообщил, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на курском направлении Украина также находится "в невыгодном положении". По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в областном центре Запорожской области - Запорожье, которое также находится под контролем ВСУ. Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении. Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе.
https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html
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в мире, киев, донбасс, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ВСУ спешно отправляют на фронт медицинский персонал, пишут СМИ

FT: ВСУ спешно отправляют на фронт дополнительный медицинский персонал

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев на фоне продолжающегося продвижения российских сил спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал, опасаясь ужесточения боев в ближайшие дни или недели, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ.
"Киев ожидает, что наступление наберет обороны и представитель украинских войск заявил Financial Times, что больше медицинского персонала направляют на восточный фронт в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни или недели, особенно на юге и востоке", - пишет издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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24 июля, 20:38
Как отмечает издание, военные чиновники, солдаты и аналитики считают, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США.
По данным Financial Times, высокопоставленные украинские чиновники считают, что если Киеву удастся остановить продвижение сил РФ и перехватить инициативу на поле боя к моменту вступления Трампа в должность, то таким образом он сможет убедить будущего американского президента встать на его строну.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Вчера, 08:00
Ранее британский журнал Economist сообщил, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на курском направлении Украина также находится "в невыгодном положении". По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в областном центре Запорожской области - Запорожье, которое также находится под контролем ВСУ.
Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонбассРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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