https://ria.ru/20241113/vologodchina-1983574978.html
Вологодчина перевыполнила план по лесовосстановлению
Вологодчина перевыполнила план по лесовосстановлению - РИА Новости, 13.11.2024
Вологодчина перевыполнила план по лесовосстановлению
Вологодская область перевыполнила план на 2024 год по лесовосстановлению, сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:59
2024-11-13T16:59
2024-11-13T16:59
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вологодская область перевыполнила план на 2024 год по лесовосстановлению, сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. Сохранение и приумножение лесов – одна из важнейших задач федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". "Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить 100% восстановление вырубленных и погибших лесов. В этом году в регионе планировалось провести работы по лесовосстановлению на площади 72,3 тысячи гектаров. Мы же достигли 81,7 тысячи гектаров, перевыполнив таким образом основной показатель федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", - приводятся в сообщении слова Филимонова. Он добавил, что самые большие объемы по лесовосстановлению были проведены в Вытегорском, Бабушкинском, Грязовецком и Никольском лесничествах. Работы включали в себя искусственное лесовосстановление, уход за объектами лесного семеноводства и лесными культурами. Лесом покрыто порядка 80% территории Вологодской области. Площадь лесных массивов в регионе составляет 11,5 миллиона гектаров, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241113/gradsovety-1983531982.html
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вологодская область, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вологодская область перевыполнила план на 2024 год по лесовосстановлению, сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова.
Сохранение и приумножение лесов – одна из важнейших задач федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
"Президент России
Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить 100% восстановление вырубленных и погибших лесов. В этом году в регионе планировалось провести работы по лесовосстановлению на площади 72,3 тысячи гектаров. Мы же достигли 81,7 тысячи гектаров, перевыполнив таким образом основной показатель федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", - приводятся в сообщении слова Филимонова.
Он добавил, что самые большие объемы по лесовосстановлению были проведены в Вытегорском, Бабушкинском, Грязовецком и Никольском лесничествах.
Работы включали в себя искусственное лесовосстановление, уход за объектами лесного семеноводства и лесными культурами.
Лесом покрыто порядка 80% территории Вологодской области. Площадь лесных массивов в регионе составляет 11,5 миллиона гектаров, напомнили в пресс-службе.