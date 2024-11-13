https://ria.ru/20241113/volodin-1983616090.html
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат
Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:54
2024-11-13T19:54
2024-11-13T20:00
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в четверг, председатель ГД Вячеслав Володин предложил всем депутатам присоединиться к инициативе, сообщил источник в ГД. "На Совете ГД в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов… Законопроект может быть внесен в Госдуму уже завтра", - сказал источник. По словам источника, председатель Госдумы предложил всем депутатам присоединиться к инициативе.
https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат
Законопроект о получения иноагентами выплат могут внести в Госдуму в четверг
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в четверг, председатель ГД Вячеслав Володин предложил всем депутатам присоединиться к инициативе, сообщил источник в ГД.
"На Совете ГД в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов… Законопроект может быть внесен в Госдуму уже завтра", - сказал источник.
По словам источника, председатель Госдумы предложил всем депутатам присоединиться к инициативе.