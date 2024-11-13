https://ria.ru/20241113/volodin-1983616090.html

В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат

В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат - РИА Новости, 13.11.2024

В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат

Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:54

2024-11-13T19:54

2024-11-13T20:00

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в четверг, председатель ГД Вячеслав Володин предложил всем депутатам присоединиться к инициативе, сообщил источник в ГД. "На Совете ГД в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов… Законопроект может быть внесен в Госдуму уже завтра", - сказал источник. По словам источника, председатель Госдумы предложил всем депутатам присоединиться к инициативе.

https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

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вячеслав володин, госдума рф, политика