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В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат - РИА Новости, 13.11.2024
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19:54 13.11.2024 (обновлено: 20:00 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/volodin-1983616090.html
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат
Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:54
2024-11-13T20:00
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в четверг, председатель ГД Вячеслав Володин предложил всем депутатам присоединиться к инициативе, сообщил источник в ГД. "На Совете ГД в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов… Законопроект может быть внесен в Госдуму уже завтра", - сказал источник. По словам источника, председатель Госдумы предложил всем депутатам присоединиться к инициативе.
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
В Госдуму могут внести законопроект о порядке получения иноагентами выплат

Законопроект о получения иноагентами выплат могут внести в Госдуму в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов может быть внесен в Госдуму в четверг, председатель ГД Вячеслав Володин предложил всем депутатам присоединиться к инициативе, сообщил источник в ГД.
"На Совете ГД в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов… Законопроект может быть внесен в Госдуму уже завтра", - сказал источник.
По словам источника, председатель Госдумы предложил всем депутатам присоединиться к инициативе.
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