https://ria.ru/20241113/volodin-1983523685.html

Володин прокомментировал проект о тестировании детей мигрантов по русскому

Володин прокомментировал проект о тестировании детей мигрантов по русскому - РИА Новости, 13.11.2024

Володин прокомментировал проект о тестировании детей мигрантов по русскому

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка позволит улучшить учебный процесс в школах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:15

2024-11-13T14:15

2024-11-13T14:15

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вячеслав володин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка позволит улучшить учебный процесс в школах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая сообщила, что законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе. "Приходят детишки в школу, не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и безусловно, мешает учебному процессу, образовательному процессу в школе, в конкретном классе. Поэтому мы предлагаем, эти механизмы сейчас обсуждаются, тестирование детей. Еще раз говорим: собираетесь в страну - учите русский язык. Приехали в страну - должны знать русский язык. Что касается детей, надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. И, конечно, только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка, можно допускать уже к обучению", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Володин отметил, что Госдума ведет диалог по вопросам регулирования сферы незаконной миграции с правительством РФ, он подчеркнул, что все предыдущие решения были поддержаны правительством. "Дальше вопросы трудовой миграции. Надеемся, будут сформулированы (предложения - ред.) правительством, а мы их рассмотрим обязательно, потому что там ответственность есть и работодателя, и многие другие вопросы, которые касаются регионов, касаются выдачи сертификатов, патентов", - добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20241113/gd-1983447224.html

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983508089.html

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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф