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На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат - РИА Новости, 13.11.2024
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18:31 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат - РИА Новости, 13.11.2024
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат
Родственники принудительно мобилизованных мужчин перекрыли въезд в военкомат в Киеве, потому что им не разрешают встретиться с родными, сообщает украинское... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:31
2024-11-13T18:31
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Родственники принудительно мобилизованных мужчин перекрыли въезд в военкомат в Киеве, потому что им не разрешают встретиться с родными, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве родственники принудительно мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), потому что им не разрешают увидеться с родными", - говорится в сообщении Telegram-канала издания. На опубликованном изданием видео женщины сидят на асфальте перед военкоматом и требуют встречи с родными, сотрудники учреждения перед ними закрывают ворота. Можно увидеть, что перед зданием собралось порядка двух десятков человек. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат

В Киеве родственники принудительно мобилизованных перекрыли въезд в военкомат

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Родственники принудительно мобилизованных мужчин перекрыли въезд в военкомат в Киеве, потому что им не разрешают встретиться с родными, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве родственники принудительно мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), потому что им не разрешают увидеться с родными", - говорится в сообщении Telegram-канала издания.
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На опубликованном изданием видео женщины сидят на асфальте перед военкоматом и требуют встречи с родными, сотрудники учреждения перед ними закрывают ворота. Можно увидеть, что перед зданием собралось порядка двух десятков человек.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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