https://ria.ru/20241113/ukraina-1983579281.html

СМИ: союзники Украины примирились с идеей переговоров с Россией

СМИ: союзники Украины примирились с идеей переговоров с Россией - РИА Новости, 13.11.2024

СМИ: союзники Украины примирились с идеей переговоров с Россией

Европейские союзники Украины все больше примиряются с идеей, что украинский конфликт закончится только путем переговоров с Москвой, сообщает газета Washington... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:25

2024-11-13T17:25

2024-11-13T17:25

россия

украина

москва

владимир путин

юрий ушаков

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европейские союзники Украины все больше примиряются с идеей, что украинский конфликт закончится только путем переговоров с Москвой, сообщает газета Washington Post. "Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории", - говорится в публикации. По данным издания, в Европе дискуссии за закрытыми дверями также "подогреваются" мрачной ситуацией на поле боя, а также опасениями по поводу сокращения американского финансирования. "Европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько вопросов, как раньше", - пишет газета. Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд при этом заявил, что "существует 50 оттенков серого" среди европейских мнений о том, как должны проходить переговоры. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html

https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, владимир путин, юрий ушаков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире