https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428257.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:58

2024-11-13T07:58

2024-11-13T08:08

специальная военная операция на украине

украина

в мире

хмельницкий (город)

закарпатская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в западных регионах Украины прозвучала в период с 7.48 по 7.50 мск. В частности тревогу объявили в Хмельницкой, Винницкой, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Ранее тревогу объявили в Киеве и остальных регионах страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983405173.html

украина

хмельницкий (город)

закарпатская область

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Дарья Буймова

украина, в мире, хмельницкий (город), закарпатская область, вооруженные силы рф