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В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983416876.html
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:14
2024-11-13T02:14
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена с 01.16 мск среды. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241112/smi-1983405337.html
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запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС Запорожской областиУкраинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ДСНС Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена с 01.16 мск среды.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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