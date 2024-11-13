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В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:14
2024-11-13T02:14
2024-11-13T02:14
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена с 01.16 мск среды. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы