https://ria.ru/20241113/ukraina-1983416876.html

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:14

2024-11-13T02:14

2024-11-13T02:14

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591314_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9cef20432eef8b1ba5cee054b72fcba9.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена с 01.16 мск среды. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241112/smi-1983405337.html

запорожье

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, в мире