Турция следит за действиями России на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция будет следить за действиями России и Китая на Ближнем Востоке
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Анкара будет следить за действиями России и Китая по ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Время покажет, какие шаги предпримут председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Самый идеальный свидетель в этом деле - время. Мы должны следить за этим, и мы будем следить. Соответственно, мы увидим, как они себя поведут и какие шаги предпримут. Потому что сейчас это очень важные страны в мире", - сказал турецкий лидер журналистам.
По его словам, Китай и Россия сделали заявления о том, что нападения Израиля несправедливы и незаконны.
"Они также выступили с заявлениями о прекращении атак и решении вопроса дипломатическим путем. Россия и Китай подписали наше совместное письмо с просьбой принять меры по прекращению поставок оружия и боеприпасов Израилю, которое мы инициировали в Организации Объединенных Наций, и это важный шаг. Потому что пока эти поставки оружия и боеприпасов Израилю продолжаются, Израиль будет становиться все более агрессивным. Каждый день, пока Израиль не остановлен, гуманитарная картина в Палестине и Ливане становится все хуже. Каждый день, когда гуманитарная помощь не может быть доставлена бесперебойно, люди умирают из-за отсутствия лекарств, голода, жажды и жестоких нападений", - заявил турецкий лидер.
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