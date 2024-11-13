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Турция следит за действиями России на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.11.2024
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14:25 13.11.2024 (обновлено: 14:27 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/turtsija-1983528506.html
Турция следит за действиями России на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
Турция следит за действиями России на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.11.2024
Турция следит за действиями России на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
Анкара будет следить за действиями России и Китая по ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:25
2024-11-13T14:27
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си цзиньпин
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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Анкара будет следить за действиями России и Китая по ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Время покажет, какие шаги предпримут председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Самый идеальный свидетель в этом деле - время. Мы должны следить за этим, и мы будем следить. Соответственно, мы увидим, как они себя поведут и какие шаги предпримут. Потому что сейчас это очень важные страны в мире", - сказал турецкий лидер журналистам. По его словам, Китай и Россия сделали заявления о том, что нападения Израиля несправедливы и незаконны. "Они также выступили с заявлениями о прекращении атак и решении вопроса дипломатическим путем. Россия и Китай подписали наше совместное письмо с просьбой принять меры по прекращению поставок оружия и боеприпасов Израилю, которое мы инициировали в Организации Объединенных Наций, и это важный шаг. Потому что пока эти поставки оружия и боеприпасов Израилю продолжаются, Израиль будет становиться все более агрессивным. Каждый день, пока Израиль не остановлен, гуманитарная картина в Палестине и Ливане становится все хуже. Каждый день, когда гуманитарная помощь не может быть доставлена бесперебойно, люди умирают из-за отсутствия лекарств, голода, жажды и жестоких нападений", - заявил турецкий лидер.
https://ria.ru/20241111/erdogan-1983151280.html
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в мире, израиль, россия, китай, реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Израиль, Россия, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Турция следит за действиями России на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция будет следить за действиями России и Китая на Ближнем Востоке

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Анкара будет следить за действиями России и Китая по ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Время покажет, какие шаги предпримут председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Самый идеальный свидетель в этом деле - время. Мы должны следить за этим, и мы будем следить. Соответственно, мы увидим, как они себя поведут и какие шаги предпримут. Потому что сейчас это очень важные страны в мире", - сказал турецкий лидер журналистам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Эрдоган возмутился реакцией мусульманских стран на действия Израиля
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По его словам, Китай и Россия сделали заявления о том, что нападения Израиля несправедливы и незаконны.
"Они также выступили с заявлениями о прекращении атак и решении вопроса дипломатическим путем. Россия и Китай подписали наше совместное письмо с просьбой принять меры по прекращению поставок оружия и боеприпасов Израилю, которое мы инициировали в Организации Объединенных Наций, и это важный шаг. Потому что пока эти поставки оружия и боеприпасов Израилю продолжаются, Израиль будет становиться все более агрессивным. Каждый день, пока Израиль не остановлен, гуманитарная картина в Палестине и Ливане становится все хуже. Каждый день, когда гуманитарная помощь не может быть доставлена бесперебойно, люди умирают из-за отсутствия лекарств, голода, жажды и жестоких нападений", - заявил турецкий лидер.
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В миреИзраильРоссияКитайРеджеп Тайип ЭрдоганСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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