Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм"
© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в закон о туризме, которые разрешают заниматься сельским туризмом не только сельхозпредприятиям, но и турагентствам, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Кроме того, фермерам разрешено не просто знакомить с особенностями сельской жизни и быта, но и размещать туристов у себя на подворьях, предлагать им участвовать в сельскохозяйственных работах, например, в сборе урожая или изготовлении продуктов, но без оплаты", – отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводят в пресс-службе.
Она выразила уверенность, что жители мегаполиса оценят новые возможности для досуга и сельский туризм станет еще более популярен в регионе.
Так, свердловские депутаты внесли изменения в закон "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области", которыми уточняется правовое регулирование сельского туризма. Законодательными новеллами исключено положение о том, что деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма могут оказывать только сельскохозяйственные товаропроизводители. По сути, теперь такие услуги могут быть оказаны и туристическими агентствами.
Кроме того, цели сельского туризма дополнены новыми направлениями – это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов России, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.