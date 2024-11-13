https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html

Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм"

Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм" - РИА Новости, 13.11.2024

Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм"

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в закон о туризме, которые разрешают заниматься сельским туризмом не только... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:29

2024-11-13T18:29

2024-11-13T18:29

свердловская область

людмила бабушкина

свердловская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_56:0:589:300_1920x0_80_0_0_7da5f0a38762cd92edf7c6e49ecfe2ee.png

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в закон о туризме, которые разрешают заниматься сельским туризмом не только сельхозпредприятиям, но и турагентствам, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Кроме того, фермерам разрешено не просто знакомить с особенностями сельской жизни и быта, но и размещать туристов у себя на подворьях, предлагать им участвовать в сельскохозяйственных работах, например, в сборе урожая или изготовлении продуктов, но без оплаты", – отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводят в пресс-службе. Она выразила уверенность, что жители мегаполиса оценят новые возможности для досуга и сельский туризм станет еще более популярен в регионе. Так, свердловские депутаты внесли изменения в закон "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области", которыми уточняется правовое регулирование сельского туризма. Законодательными новеллами исключено положение о том, что деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма могут оказывать только сельскохозяйственные товаропроизводители. По сути, теперь такие услуги могут быть оказаны и туристическими агентствами. Кроме того, цели сельского туризма дополнены новыми направлениями – это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов России, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

https://ria.ru/20241112/pedagogi-1983369886.html

https://ria.ru/20241029/matkapital-1980745959.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

людмила бабушкина , свердловская область, россия