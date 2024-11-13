Рейтинг@Mail.ru
Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм" - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
18:29 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html
Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм"
Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм" - РИА Новости, 13.11.2024
Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм"
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в закон о туризме, которые разрешают заниматься сельским туризмом не только... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:29
2024-11-13T18:29
свердловская область
людмила бабушкина
свердловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_56:0:589:300_1920x0_80_0_0_7da5f0a38762cd92edf7c6e49ecfe2ee.png
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в закон о туризме, которые разрешают заниматься сельским туризмом не только сельхозпредприятиям, но и турагентствам, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Кроме того, фермерам разрешено не просто знакомить с особенностями сельской жизни и быта, но и размещать туристов у себя на подворьях, предлагать им участвовать в сельскохозяйственных работах, например, в сборе урожая или изготовлении продуктов, но без оплаты", – отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводят в пресс-службе. Она выразила уверенность, что жители мегаполиса оценят новые возможности для досуга и сельский туризм станет еще более популярен в регионе. Так, свердловские депутаты внесли изменения в закон "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области", которыми уточняется правовое регулирование сельского туризма. Законодательными новеллами исключено положение о том, что деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма могут оказывать только сельскохозяйственные товаропроизводители. По сути, теперь такие услуги могут быть оказаны и туристическими агентствами. Кроме того, цели сельского туризма дополнены новыми направлениями – это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов России, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.
https://ria.ru/20241112/pedagogi-1983369886.html
https://ria.ru/20241029/matkapital-1980745959.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_123:0:523:300_1920x0_80_0_0_763dafd6f145bb39cfbb03e9f6f6fcc7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила бабушкина , свердловская область, россия
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Свердловская область, Россия

Свердловские депутаты расширили возможности программы "Сельский туризм"

© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли изменения в закон о туризме, которые разрешают заниматься сельским туризмом не только сельхозпредприятиям, но и турагентствам, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Кроме того, фермерам разрешено не просто знакомить с особенностями сельской жизни и быта, но и размещать туристов у себя на подворьях, предлагать им участвовать в сельскохозяйственных работах, например, в сборе урожая или изготовлении продуктов, но без оплаты", – отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводят в пресс-службе.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Свердловские педагоги по работе с инвалидами получат повышенную зарплату
12 ноября, 18:08
Она выразила уверенность, что жители мегаполиса оценят новые возможности для досуга и сельский туризм станет еще более популярен в регионе.
Так, свердловские депутаты внесли изменения в закон "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области", которыми уточняется правовое регулирование сельского туризма. Законодательными новеллами исключено положение о том, что деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма могут оказывать только сельскохозяйственные товаропроизводители. По сути, теперь такие услуги могут быть оказаны и туристическими агентствами.
Кроме того, цели сельского туризма дополнены новыми направлениями – это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов России, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.
Программа помощи в усыновлении Поезд надежды в Бурятии - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Свердловской области расширили возможности использования маткапитала
29 октября, 16:51
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаСвердловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала