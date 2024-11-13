Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при украинском обстреле повредили церковь - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 13.11.2024 (обновлено: 17:15 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/tserkov-1983576751.html
В Курской области при украинском обстреле повредили церковь
В Курской области при украинском обстреле повредили церковь - РИА Новости, 13.11.2024
В Курской области при украинском обстреле повредили церковь
Недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, получила повреждения в результате атаки со... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:14
2024-11-13T17:15
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, получила повреждения в результате атаки со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона. "Атаке ВСУ подвергся еще один объект культурного наследия регионального значения – "Церковь Дмитриевская", который находится в селе Казачья Локня Суджанского района. История этого храма насчитывает почти полтора века. Согласно "Справочной книге о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год", объект был возведен из камня в 1880 году и освящен в честь святого Дмитрия Солунского", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По информации властей, недавно восстановленный храм пострадал в результате ударов противника. Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области направило сведения о разрушении церкви в следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.
https://ria.ru/20241020/patriarkh-1978980395.html
курская область
суджанский район
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области при украинском обстреле повредили церковь

В Курской области при атаке со стороны ВСУ повреждена церковь Дмитриевская

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки от снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, получила повреждения в результате атаки со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Атаке ВСУ подвергся еще один объект культурного наследия регионального значения – "Церковь Дмитриевская", который находится в селе Казачья Локня Суджанского района. История этого храма насчитывает почти полтора века. Согласно "Справочной книге о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год", объект был возведен из камня в 1880 году и освящен в честь святого Дмитрия Солунского", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
По информации властей, недавно восстановленный храм пострадал в результате ударов противника. Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области направило сведения о разрушении церкви в следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Патриарх Кирилл призвал отразить атаки на Россию и Церковь
20 октября, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала