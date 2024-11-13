https://ria.ru/20241113/tserkov-1983576751.html

В Курской области при украинском обстреле повредили церковь

В Курской области при украинском обстреле повредили церковь - РИА Новости, 13.11.2024

В Курской области при украинском обстреле повредили церковь

Недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, получила повреждения в результате атаки со... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:14

2024-11-13T17:14

2024-11-13T17:15

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

украина

вооруженные силы украины

россия

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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, получила повреждения в результате атаки со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона. "Атаке ВСУ подвергся еще один объект культурного наследия регионального значения – "Церковь Дмитриевская", который находится в селе Казачья Локня Суджанского района. История этого храма насчитывает почти полтора века. Согласно "Справочной книге о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год", объект был возведен из камня в 1880 году и освящен в честь святого Дмитрия Солунского", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По информации властей, недавно восстановленный храм пострадал в результате ударов противника. Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области направило сведения о разрушении церкви в следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.

https://ria.ru/20241020/patriarkh-1978980395.html

курская область

суджанский район

украина

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курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины, россия