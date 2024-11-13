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В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне - РИА Новости, 13.11.2024
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18:17 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/teplovoz--1983594516.html
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне - РИА Новости, 13.11.2024
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне
Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:17
2024-11-13T18:17
происшествия
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Произошло возгорание тепловоза при движении в составе грузового поезда по железнодорожному пути на 1508-м километре перегона станций Дельта-Астрахань-2 Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате происшествия материальный ущерб составил не менее 48 миллионов рублей. По факту возгорания тепловоза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983593522.html
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происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне

СК РФ: под Астраханью тепловоз в составе поезда загорелся в пути на перегоне

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramПоследствия возгорания тепловоза на перегоне в Астраханской области
Последствия возгорания тепловоза на перегоне в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Последствия возгорания тепловоза на перегоне в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Произошло возгорание тепловоза при движении в составе грузового поезда по железнодорожному пути на 1508-м километре перегона станций Дельта-Астрахань-2 Астраханской области", - говорится в сообщении.
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В результате происшествия материальный ущерб составил не менее 48 миллионов рублей.
По факту возгорания тепловоза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
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ПроисшествияАстраханская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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