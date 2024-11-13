https://ria.ru/20241113/teplovoz--1983594516.html
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне - РИА Новости, 13.11.2024
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне
Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:17
2024-11-13T18:17
2024-11-13T18:17
происшествия
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983594077_0:106:1156:756_1920x0_80_0_0_3112c7803e2dfcf46baae7ea87e1c8a4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Произошло возгорание тепловоза при движении в составе грузового поезда по железнодорожному пути на 1508-м километре перегона станций Дельта-Астрахань-2 Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате происшествия материальный ущерб составил не менее 48 миллионов рублей. По факту возгорания тепловоза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983593522.html
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983594077_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_3c695d79e30ace9d6047421b7e610667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне
СК РФ: под Астраханью тепловоз в составе поезда загорелся в пути на перегоне