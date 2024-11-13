https://ria.ru/20241113/teplovoz--1983594516.html

В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне

В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне - РИА Новости, 13.11.2024

В Астраханской области тепловоз загорелся в пути на перегоне

Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:17

2024-11-13T18:17

2024-11-13T18:17

происшествия

астраханская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз, следующий в составе грузового поезда, загорелся в пути на перегоне в Астраханской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Произошло возгорание тепловоза при движении в составе грузового поезда по железнодорожному пути на 1508-м километре перегона станций Дельта-Астрахань-2 Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате происшествия материальный ущерб составил не менее 48 миллионов рублей. По факту возгорания тепловоза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20241113/pozhar--1983593522.html

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происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)