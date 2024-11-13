https://ria.ru/20241113/svo-1983484688.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:17

2024-11-13T12:17

2024-11-13T12:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области."Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность