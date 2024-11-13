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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/svo-1983484688.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:17
2024-11-13T12:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области."Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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