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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:17
2024-11-13T12:17
2024-11-13T12:17
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украина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области."Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Севера"