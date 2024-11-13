https://ria.ru/20241113/svo-1983481927.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 13.11.2024
ВС России поразили украинские военные аэродромы
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad744a6a3b793050f4f299c403001b42.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, средства ПВО сбили 85 беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 216 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241112/snayper-1983208210.html
https://ria.ru/20241108/lebedev-1982588845.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f40352bc01f44536201a6441a51dfec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция
ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики Украины
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, средства ПВО сбили 85 беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции
, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 216 единиц специальной военной автомобильной техники.