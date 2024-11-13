https://ria.ru/20241113/svo-1983481927.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 13.11.2024

ВС России поразили украинские военные аэродромы

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:10

2024-11-13T12:10

2024-11-13T12:19

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, средства ПВО сбили 85 беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 216 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241112/snayper-1983208210.html

https://ria.ru/20241108/lebedev-1982588845.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, франция