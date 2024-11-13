https://ria.ru/20241113/svo-1983479910.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.11.2024

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила семь контратак, потери противника составили до 500... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:06

2024-11-13T12:06

2024-11-13T12:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила семь контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ."Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область