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Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.11.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила семь контратак, потери противника составили до 500... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:06
2024-11-13T12:06
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила семь контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ."Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
МО: ВСУ потеряли до 500 человек в зоне действий группировки "Запад"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила семь контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ
и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области
, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ.
"Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.