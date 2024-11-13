https://ria.ru/20241113/svo-1983450801.html

Семья из Саратовской области плетет браслеты "выживания" для бойцов СВО

Семья из Саратовской области плетет браслеты "выживания" для бойцов СВО - РИА Новости, 13.11.2024

Семья из Саратовской области плетет браслеты "выживания" для бойцов СВО

Семья сотрудницы Подлесновского дома-интерната в Саратовской области плетет браслеты "выживания" для бойцов специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:36

2024-11-13T10:36

2024-11-13T10:36

надежные люди

саратовская область

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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Семья сотрудницы Подлесновского дома-интерната в Саратовской области плетет браслеты "выживания" для бойцов специальной военной операции, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "Браслет выживания для бойцов сплетен особым способом из очень прочного материала - паракорд. Он расплетается за секунды, и в руках бойца оказывается крепкая 5-метровая веревка, используемая в тактических, медицинских и хозяйственных целях. С помощью веревки можно закрепить груз, вытащить раненого в случае отсутствия носилок, заменить порванные шнурки, можно использовать в качестве жгута на рану, троса для саперной кошки при разминировании. Вместе с тем внутренние жилы паракорда используются по отдельности как особо прочные нити", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области. В Подлесновском доме-интернате пояснили, что смысл браслета выживания заключается в том, что боец носит его всегда с собой прикрепленным на карабин в легкодоступном месте или на руке, чтобы воспользоваться оберегом в самой неожиданной ситуации. "Кроме того, браслет также является талисманом, созданным с теплом и заботой добрыми руками, и напоминает солдатам о том, что их помнят, любят и ждут", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241112/svo-1983388194.html

https://ria.ru/20241111/pomosch-1983148600.html

саратовская область

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саратовская область