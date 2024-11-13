https://ria.ru/20241113/sudan-1983627058.html
Министр энергетики Судана прибыл в Россию
Министр энергетики Судана прибыл в Россию - РИА Новости, 13.11.2024
Министр энергетики Судана прибыл в Россию
Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний для переговоров с РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:55
2024-11-13T21:55
2024-11-13T21:55
экономика
судан
россия
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ДОХА, 13 ноя - РИА Новости. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний для переговоров с министерством энергетики РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики и нефти Судана. "Министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Москву во главе делегации высокого уровня министерства, куда вошли руководители в области разведки полезных ископаемых, нефтедобычи, нефтепроводов, а также нефтяных компаний", - рассказали в министерстве. Ожидается, что суданский министр проведет послезавтра переговоры с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым и встретится с руководством ряда крупнейших российских нефтяных компаний, которые могут поделиться опытом в области добычи нефти и газа.
https://ria.ru/20241113/minenergo-1983527750.html
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экономика, судан, россия, москва, сергей цивилев
Экономика, Судан, Россия, Москва, Сергей Цивилев
Министр энергетики Судана прибыл в Россию
Министр энергетики Судана прибыл в Россию для переговоров с Минэнерго