Суд увеличил срок блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения
Суд увеличил до десяти лет срок блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сетиБлогер Максим Лютый
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сети
Блогер Максим Лютый. Архивное фото
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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Краснодарский краевой суд увеличил с 8 до 10 лет срок заключения блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер от истощения в Сочи, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в среду в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело Лютого.
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"Изучив материалы дела, апелляционная инстанция приговор, постановленный в отношении Максима Лютого, изменила. Наказание Лютому усилено до 10 лет лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Лазаревский районный суд Краснодарского края в апреле приговорил Лютого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Блогер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статьей 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ему также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию".
Впоследствии и прокуратура, которая сочла наказание слишком мягким и попросила увеличить срок до 12 лет (хотя на процессе требовала лишь 8,5 лет), и сторона защиты обжаловали приговор.
Как сообщал СК, ребенку стало плохо из-за нехватки пищи и ухудшения состояния здоровья, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. 8 марта 2023 года родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что, не давая сыну пищи, рассчитывал приучить его к сыроедению, обливал его холодной водой, а в смерти обвинил гражданскую супругу. Ей суд назначил 2 года исправительных работ.
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