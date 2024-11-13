https://ria.ru/20241113/sud-1983465824.html

Суд увеличил срок блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения

Суд увеличил срок блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения - РИА Новости, 13.11.2024

Суд увеличил срок блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения

Краснодарский краевой суд увеличил с 8 до 10 лет срок заключения блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер от истощения в Сочи, сообщили в объединённой... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:45

2024-11-13T11:45

2024-11-13T12:05

сочи

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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Краснодарский краевой суд увеличил с 8 до 10 лет срок заключения блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер от истощения в Сочи, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в среду в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело Лютого."Изучив материалы дела, апелляционная инстанция приговор, постановленный в отношении Максима Лютого, изменила. Наказание Лютому усилено до 10 лет лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Лазаревский районный суд Краснодарского края в апреле приговорил Лютого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Блогер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статьей 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ему также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию".Впоследствии и прокуратура, которая сочла наказание слишком мягким и попросила увеличить срок до 12 лет (хотя на процессе требовала лишь 8,5 лет), и сторона защиты обжаловали приговор.Как сообщал СК, ребенку стало плохо из-за нехватки пищи и ухудшения состояния здоровья, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. 8 марта 2023 года родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что, не давая сыну пищи, рассчитывал приучить его к сыроедению, обливал его холодной водой, а в смерти обвинил гражданскую супругу. Ей суд назначил 2 года исправительных работ.

https://ria.ru/20230926/prigovor-1898744421.html

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

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сочи, происшествия, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)