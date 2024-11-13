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Стармер отказался считать действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 13.11.2024
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17:33 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/starmer-1983581333.html
Стармер отказался считать действия Израиля в Газе геноцидом
Стармер отказался считать действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 13.11.2024
Стармер отказался считать действия Израиля в Газе геноцидом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:33
2024-11-13T17:33
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом. "Я прекрасно знаю определение геноцида, и поэтому я никогда не описывал и не называл это "геноцидом", - заявил он, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте парламента. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, великобритания, россия, кир стармер, хамас, оон
В мире, Израиль, Великобритания, Россия, Кир Стармер, ХАМАС, ООН
Стармер отказался считать действия Израиля в Газе геноцидом

Премьер Британии Стармер не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом.
"Я прекрасно знаю определение геноцида, и поэтому я никогда не описывал и не называл это "геноцидом", - заявил он, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте парламента.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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В миреИзраильВеликобританияРоссияКир СтармерХАМАСООН
 
 
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