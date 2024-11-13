Стармер ушел от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины
Стармер ушел от ответа на вопрос о наращивании помощи Украине
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушёл от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины в случае её сокращения со стороны США после прихода к власти Дональда Трампа.
"Мы решительны и тверды в нашей поддержке Украины… В последние недели я разговаривал с лидерами других стран о том, как мы можем поставить Украину в самую лучшую и крепкую позицию, и я продолжу эти обсуждения", - сказал Стармер, отвечая в парламенте на вопрос, восполнят ли Британия и ЕС пробел в случае отказа Вашингтона продолжать помогать Киеву. Трансляция велась на сайте британского парламента.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.