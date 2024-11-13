https://ria.ru/20241113/ssha-1983431166.html

СМИ: в США будут строить больше центров заключения мигрантов

СМИ: в США будут строить больше центров заключения мигрантов - РИА Новости, 13.11.2024

СМИ: в США будут строить больше центров заключения мигрантов

США при администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа могут построить новые центры заключения мигрантов у крупных городов страны, включая... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:35

2024-11-13T08:35

2024-11-13T08:39

в мире

сша

лос-анджелес

майами

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США при администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа могут построить новые центры заключения мигрантов у крупных городов страны, включая Лос-Анджелес, Майами, Чикаго и Денвер, сообщает телеканал NBC News. "Городам с большой долей мигрантов – таким, как Денвер, Лос-Анджелес, Майами и Чикаго, – могут потребоваться дополнительные центры заключения для содержания мигрантов, задерживаемых там (в этих городах - ред.). Администрации также может понадобится вновь открыть, расширить или построить новые объекты… около Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона", - указывает телеканал. Отмечается, что администрация Трампа хочет удвоить число мест в центрах временного содержания, где задержанные мигранты ждут депортации в свою страну, и ведет об этом переговоры с компаниями, специализирующимися на частных тюрьмах.Ранее бывший глава иммиграционной и таможенной полиции США Томас Хоман, который, по словам самого Трампа, будет отвечать за безопасность границ в стране, заявил, что американские власти при новой администрации Трампа будут проводить рейды по рабочим местам, отлавливая незаконных мигрантов для их последующей депортации. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/sovet-1983422633.html

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983410900.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html

сша

лос-анджелес

майами

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, лос-анджелес, майами, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024