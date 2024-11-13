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Республиканцам осталось два места до контроля над палатой представителей - РИА Новости, 13.11.2024
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06:45 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ssha-1983423897.html
Республиканцам осталось два места до контроля над палатой представителей
Республиканцам осталось два места до контроля над палатой представителей - РИА Новости, 13.11.2024
Республиканцам осталось два места до контроля над палатой представителей
Республиканской партии США остается получить два места для обеспечения себе контроля над палатой представителей, следует из оценки подсчета голосов агентства... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:45
2024-11-13T06:45
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Республиканской партии США остается получить два места для обеспечения себе контроля над палатой представителей, следует из оценки подсчета голосов агентства Ассошиэйтед Пресс (AP). Согласно данным агентства, республиканцам отходят уже 216 мест в нижней палате американского конгресса. Демократическая партия набирает лишь 207 кресел. Для контроля над нижней палатой американского конгресса одной из партий необходимо получить не менее 218 мест из 435. Ранее авторитетный сервис Decision Desk HQ спрогнозировал, что Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив 220 кресел против 215 у демократов. Ранее сообщалось, что американские СМИ прогнозируют республиканцам большинство в сенате с 53 местами. Таким образом, обе палаты конгресса будут контролировать республиканцы, член партии займет пост спикера палаты представителей, а победивший на выборах вместе с Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс возглавит сенат, то есть три высшие выборные должности будут занимать республиканцы. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/respublikantsy-1983083955.html
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сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
Республиканцам осталось два места до контроля над палатой представителей

AP: республиканцам осталось два места до контроля над палатой представителей

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Республиканской партии США остается получить два места для обеспечения себе контроля над палатой представителей, следует из оценки подсчета голосов агентства Ассошиэйтед Пресс (AP).
Согласно данным агентства, республиканцам отходят уже 216 мест в нижней палате американского конгресса. Демократическая партия набирает лишь 207 кресел. Для контроля над нижней палатой американского конгресса одной из партий необходимо получить не менее 218 мест из 435.
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Ранее авторитетный сервис Decision Desk HQ спрогнозировал, что Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив 220 кресел против 215 у демократов.
Ранее сообщалось, что американские СМИ прогнозируют республиканцам большинство в сенате с 53 местами. Таким образом, обе палаты конгресса будут контролировать республиканцы, член партии займет пост спикера палаты представителей, а победивший на выборах вместе с Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс возглавит сенат, то есть три высшие выборные должности будут занимать республиканцы.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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