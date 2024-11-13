https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983596383.html

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили Ровнополь в ДНР

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили Ровнополь в ДНР - РИА Новости, 13.11.2024

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили Ровнополь в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Ровнополь в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:26

2024-11-13T18:26

2024-11-13T18:26

специальная военная операция на украине

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энтони блинкен

рафаэль гросси

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Ровнополь в ДНР, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 2025 военнослужащих на разных направления, следует из сводки военного ведомства. ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Сумской области склад с боеприпасами, 12 боевых бронемашин, два грузовика и военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ. На курском направлении отражены шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка, сообщили в оборонном ведомстве. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 450 военных, уничтожены два танка, сообщили в Минобороны России. Блинкен о военных из КНДРГоссекретарь США Энтони Блинкен вновь бездоказательно утверждает, что военные КНДР якобы уже "буквально" участвуют в боях с украинскими военными, и грозит "жестким ответом". Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. А южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях". МАГАТЭ остается на ЗАЭС, пока это требуетсяЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет заморожен, или пока не сократится количество боевых действий в регионе, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. По его словам, ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, и эксперты МАГАТЭ все еще находятся на ЗАЭС. Он отметил, что МАГАТЭ держит каналы связи с обеими сторонами открытыми. "Очень важно, чтобы мы могли постоянно общаться с обеими сторонами. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, используют тяжелую артиллерию и так далее", - добавил он. Закон о мобилизации на УкраинеВ ВСУ считают неэффективным и несправедливым украинский закон о мобилизации, ее осуществление настроило миллионы граждан Украины против идеи участия в боевых действиях, сообщает американский портал Military.com. Новый закон о мобилизации был принят поздно, и он не является ни эффективным, ни справедливым, говорится в публикации портала, который ссылается на украинского солдата с позывным "Сивый". Он указал на то, что ВСУ все еще недостает людей. Слишком многие из мобилизованных намного старше 40 лет, при этом существует множество лазеек, которые позволяют молодым мужчинам избегать призыва. По словам источников издания, Украина не смогла обеспечить прозрачную и организованную мобилизацию. Неудачи украинских властей на этом направлении привели к тому, что стратегические нужды ВСУ не были удовлетворены, а миллионы жителей Украины оказались настроены против идеи участия в боевых действиях, отмечает Military.com. Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец в свою очередь заявил порталу, что жители Украины в связи с конфликтом оказались "в одной лодке". "И в каком-то смысле она тонет. Ее наполняет вода", - добавил он. Помимо этого, украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором из-за того, что служба в ВСУ носит бессрочный характер, пишет газета Financial Times. Как сообщатся, украинские военные и солдаты заявляют, что усилия привлечь больше мужчины в армию осложняются тем, что военная служба является бессрочной. При этом отмечается, что Киев опасается принимать закон о демобилизации, боясь, что это может привести к массовому оттоку солдат. "Многие парни сейчас считают мобилизацию смертным приговором", - приводит издание украинского военного, который вступил в ряды ВСУ весной 2022 года и с тех пор не бывал в отпуске. Мнение турецкого экспертаМирный план победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа подразумевает, что Украина не станет членом НАТО, а территории, находящиеся под контролем российской армии, останутся за Россией, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель. По его словам, Трамп пришел с заявлением, что он прекратит войны. Он будет что-то делать в этом плане, особенно в отношении России и Украины. "Позиция Трампа до того, как он стал президентом, хорошо известна в общественном мнении. Трамп много раз по-разному заявлял, что Зеленский и Украина находятся в состоянии войны, которую они не могут выиграть. Поэтому первоначальное предложение Трампа будет заключаться в том, что контролируемые Россией территории останутся в составе России. Однако также несомненно, что Украина не станет членом НАТО", - заявил эксперт РИА Новости. При этом, по словам турецкого эксперта, было бы наивно полагать, что Трамп согласится на все условия России. "Очевидно, что надежды на мир возросли. Кроме того, успехи российской армии в полевых условиях заставляют западную сторону изрядно призадуматься. Несмотря на всё это, трудно рассчитывать на скорый мир. Я думаю, что украинские переговоры начнутся в 2025 году", - считает собеседник агентства. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Украинцы неохотно перечисляют средства для ВСУЖители Украины стали передавать намного меньше денег на нужды ВСУ, пожертвования в некоторые организации упали в 10 раз, передает агентство Блумберг со ссылкой сборщиков средств. В материале сказано, что "частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает на фоне того, как пострадавший от конфликта народ с осторожностью относится к будущему после переизбрания Дональда Трампа (президентом США)... Граждане Украины стали более экономными в вопросе финансирования конфликта". Между тем, украинский общественный деятель, актер и комик Сергей Притула заявил агентству, что его фонду нужно в этом году работать по меньшей мере в три раза больше, чтобы получить средства как в прошлые годы. Его организация столкнулась со снижением пожертвований примерно в пять раз, другие фонды сообщают о намного больших потерях. Блумберг отмечает, что настроения жителей Украины меняются в том числе из-за неподдерживаемой многими активной кампании по мобилизации, экономических проблем граждан, отключений электричества и усталости от конфликта.

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https://ria.ru/20241112/kndr-1983202451.html

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https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983579086.html

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