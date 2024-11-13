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ВС России нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.11.2024
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15:18 13.11.2024
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ВС России нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье
ВС России нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.11.2024
ВС России нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:18
2024-11-13T15:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
украина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести украинских бригад в Сумской области Украины, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241113/vsu--1983530979.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Украина, Безопасность
ВС России нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье

Минобороны: ВС России нанесли удар по силам 14 бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести украинских бригад в Сумской области Украины, добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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