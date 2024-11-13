https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983481155.html
Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ
Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР и отразила 10 контратак противника, ВСУ потеряли... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:09
2024-11-13T12:09
2024-11-13T12:29
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР и отразила 10 контратак противника, ВСУ потеряли более 480 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены 10 контратак формирований 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241113/kreml-1983479204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР и отразила 10 контратак противника, ВСУ потеряли более 480 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены 10 контратак формирований 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины
.
"Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.