https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983481155.html

Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ

Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024

Подразделения группы "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР и отразила 10 контратак противника, ВСУ потеряли... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:09

2024-11-13T12:09

2024-11-13T12:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

в мире

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ba655da9a00a4218423136cd809c4002.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР и отразила 10 контратак противника, ВСУ потеряли более 480 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены 10 контратак формирований 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241113/kreml-1983479204.html

https://ria.ru/20241111/svo-1982991009.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, донецкая народная республика, украина